Современная жизнь наполнена шумом, и многие предпочитают использовать наушники с функцией шумоподавления, чтобы избежать чрезмерной звуковой нагрузки, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Однако аудиологи, опрашивая население в рамках исследования, отмечают, что постоянная изоляция от естественной звуковой среды может негативно влиять на способности мозга эффективно анализировать звуковые сигналы.

Расстройство слухового восприятия

Аудиология как наука занимается диагностикой, лечением и профилактикой нарушений слуха и равновесия. В центре внимания оказалась проблема расстройства слухового восприятия (РСС) - состояния, при котором мозгу сложно интерпретировать звуки, даже если слуховой аппарат человека работает нормально.

Люди с таким расстройством часто испытывают трудности в определении источника звуков или в концентрации на отдельных голосах в шумных местах.

Негативное влияние наушников с шумоподавлением

РСС может быть вызвана травмами головы, инфекциями ушей или особенностями нейроразнообразия (например, аутизм, СДВГ, дислексия). Впрочем, последние годы врачи фиксируют увеличение количества случаев среди молодежи, которая не имеет очевидных факторов риска.

Одной из гипотез является предположение, что чрезмерное использование наушников с шумоподавлением препятствует развитию слуховых способностей. Примером этого является случай 25-летней Софи, которой недавно диагностировали РСС после того, как она начала испытывать трудности с восприятием речи.

Ее врач предположил, что причиной могла стать привычка использовать наушники с шумоподавлением до пяти часов ежедневно. Девушка призналась, что без субтитров лекции и разговоры часто казались ей "размытым потоком звуков".

Клэр Бентон, которая занимает должность вице-президента Британской академии аудиологии, объясняет, что подростковый возраст играет ключевую роль в формировании способности мозга фильтровать шумы. Она отмечает, что если в этот период человек постоянно изолирован от внешней звуковой среды, это может привести к нарушению развития навыков восприятия звуков.

Сложные механизмы обработки звуков мозг завершает формировать только в конце подросткового возраста,

– подчеркивает она.

Аудиологи по всему миру уже фиксируют рост обращений молодых людей с жалобами на проблемы со слухом.

В то же время специалисты не рекомендуют полностью отказываться от шумоподавления, поскольку оно эффективно защищает слух от вредного воздействия громких звуков. Основной риск возникает при чрезмерном использовании этой функции, особенно среди подростков, чей слух и мозг еще развиваются. Врачи советуют давать ушам передышку и стараться периодически находиться в естественной звуковой среде.