Инсульт является одной из основных причин инвалидности среди взрослых. Ежегодно миллионы людей теряют возможность двигаться или говорить из-за повреждения мозга. Традиционные методы восстановления базируются на физиотерапии, но ее эффективность остается ограниченной: только 20 – 30% пациентов возвращают полный контроль над своим телом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Communications.

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В течение десятилетий ученые пытались создать лекарство для ускорения процесса реабилитации, однако ни один препарат до сих пор не демонстрировал значительных результатов. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе впервые обнаружили вещество, которое может стать основой такого препарата.

Новое лекарство против инсульта

Во время экспериментов на мышах с инсультом, вызванным искусственным путем, ученые блокировали кровоснабжение в той части мозга, которая отвечает за движение передних лап. Через три дня части мышей начали давать DDL-920, тогда как контрольная группа получала плацебо.

Для оценки изменений использовалась двухфотонная микроскопия. У мышей, получавших DDL-920, активность нейронов в премоторной коре выросла на 40% по сравнению с контрольной группой. Плотность функциональных связей между нейронами достигла 85% от уровня здоровых животных.

Невиданная эффективность

Через четыре недели все мыши из экспериментальной группы полностью восстановили способность ходить и захватывать объекты, в то время, как у мышей, получавших плацебо, улучшения составляли лишь 15 – 20%.

Инсульт нарушает взаимодействие с нейронами, ответственными за выработку парвальбуминового белка. Эти клетки являются критически важными для работы мозга, включая координацию движений. Они также обеспечивают мозговые ритмы, известные как гамма-колебания (30 – 170 Гц), которые необходимы для скоординированных движений и нарушаются при инсульте.

Исследователи установили, что DDL-920 снижает тоническое торможение парвальбуминовых нейронов, активируя их. Это способствует восстановлению гамма-колебаний. Более того, препарат стимулирует формирование новых синаптических связей между поврежденными нейронами и парвальбуминовыми интернейронами. Количество таких связей возросло втрое.

В результате через 28 дней у всех мышей, получавших DDL-920, восстановились двигательные функции. Гамма-ритмы в премоторной коре усилились на 60%, а количество синаптических связей между парвальбуминовыми интернейронами и поврежденными нейронами увеличилось на 200% от начального уровня.

DDL-920 стал первым препаратом, который воспроизводит эффекты физиотерапии на молекулярном уровне. Если клинические испытания на людях подтвердят его безопасность, это станет революцией в лечении последствий инсульта.

Препарат будет особенно полезным для пациентов, которые не могут пройти длительную реабилитацию из-за возраста или тяжелого состояния. В ближайшем будущем планируется проведение исследований на приматах и подготовка к первому этапу клинических испытаний.