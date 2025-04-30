Некоторые медики потеряют бронирование: в Минздраве готовят списки

Министерство здравоохранения Украины получило запрос от Министерства обороны относительно возможного разбронирования части медицинских работников. Сейчас продолжаются консультации для определения списков специалистов, которых можно будет привлечь к потребностям армии.

Во время рабочего совещания под председательством министра здравоохранения Виктора Ляшко с руководителями областных департаментов здравоохранения обсуждали вопрос снятия брони с медиков для их возможного участия в оборонной сфере, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения.

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Разбронирование медиков

Запрос на это поступил от Министерства обороны Украины и Командования Медицинских сил ВСУ.

В начале года правительство приняло решение о бронировании 100% работников медицинских учреждений государственной и коммунальной форм собственности.

Впрочем, для усиления медицинского состава в Вооруженных Силах Украины создан механизм частичного разбронирования. Он касается только тех специалистов, чья помощь является чрезвычайно важной для военных.

Сейчас Министерство здравоохранения совместно с региональными департаментами занимается уточнением списков медицинских работников, которых могут снять с брони для выполнения задач в военной сфере.

Другие вопросы, которые обсуждали на совещании