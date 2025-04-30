Некоторые медики потеряют бронирование: в Минздраве готовят списки
- Министерство здравоохранения Украины рассматривает запрос от Министерства обороны относительно возможного разбронирования части медицинских работников для нужд армии.
- Обсуждается создание государственных и коммунальных аптек, новые подходы к эндопротезированию и развитие реабилитационной помощи.
Министерство здравоохранения Украины получило запрос от Министерства обороны относительно возможного разбронирования части медицинских работников. Сейчас продолжаются консультации для определения списков специалистов, которых можно будет привлечь к потребностям армии.
Во время рабочего совещания под председательством министра здравоохранения Виктора Ляшко с руководителями областных департаментов здравоохранения обсуждали вопрос снятия брони с медиков для их возможного участия в оборонной сфере, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения.
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Разбронирование медиков
Запрос на это поступил от Министерства обороны Украины и Командования Медицинских сил ВСУ.
В начале года правительство приняло решение о бронировании 100% работников медицинских учреждений государственной и коммунальной форм собственности.
Впрочем, для усиления медицинского состава в Вооруженных Силах Украины создан механизм частичного разбронирования. Он касается только тех специалистов, чья помощь является чрезвычайно важной для военных.
Сейчас Министерство здравоохранения совместно с региональными департаментами занимается уточнением списков медицинских работников, которых могут снять с брони для выполнения задач в военной сфере.
Другие вопросы, которые обсуждали на совещании
- Создание государственных и коммунальных аптек с введением минимальных наценок на лекарственные средства.
- Новые подходы к эндопротезированию.
- Развитие реабилитационной помощи в амбулаторных условиях.
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