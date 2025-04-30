Перекрытие пищевода вызвало серьезные осложнения – парень чувствовал затрудненное дыхание, активное слюнотечение, страх и значительный дискомфорт, сообщает 24 Канал со ссылкой Центр детской медицины Больница "Охматдет".

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Симптомы и первые действия врачей

Как рассказал торакальный хирург Центра Александр Колодий, из-за анатомических особенностей пищевода, где есть естественные сужения (на уровне шеи, у аорты и на входе в желудок), большой кусок мяса застрял во втором сужении – у аорты.

Ребенок испытывал значительный дискомфорт, не мог дышать нормально, что, конечно, вызвало дополнительный стресс и страх,

– отметил хирург.

Срочная операция

Состояние парня требовало немедленного хирургического вмешательства. Операция началась ночью в 2:00. Команда специалистов выполнила ригидную эзофагоскопию – это процедура, которая позволяет осмотреть пищевод и удалить посторонние предметы. Операция длилась около часа. Кусок мяса удаляли поэтапно, очень осторожно, чтобы не повредить стенки пищевода.

Операция прошла успешно. Парня после тщательного наблюдения выписали из стационара в удовлетворительном состоянии. Однако в дальнейшем он будет находиться под наблюдением врачей.

Медики отмечают, что подобные случаи случаются довольно часто. Чаще всего посторонние предметы в пищеводе – это большие куски пищи, например мясо. У младших детей в пищеводе застревают мелкие игрушки, батарейки, монеты или детали конструктора.