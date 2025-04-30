Деякі медики втратять бронювання: у МОЗ готують списки

Міністерство охорони здоров’я України отримало запит від Міністерства оборони щодо можливого розбронювання частини медичних працівників. Наразі тривають консультації для визначення списків спеціалістів, яких можна буде залучити до потреб армії.

Під час робочої наради під головуванням міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка з керівниками обласних департаментів охорони здоров’я обговорювали питання зняття броні з медиків для їх можливої участі в оборонній сфері, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Також на тему Великий шматок шашлика застряг у стравоході: львівські лікарі врятували життя підлітка

Розбронювання медиків

Запит на це надійшов від Міністерства оборони України та Командування Медичних сил ЗСУ.

На початку року уряд ухвалив рішення щодо бронювання 100% працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності.

Втім, для посилення медичного складу у Збройних Силах України створено механізм часткового розбронювання. Він стосується тільки тих фахівців, чия допомога є надзвичайно важливою для військових.

Наразі Міністерство охорони здоров’я спільно з регіональними департаментами займається уточненням списків медичних працівників, яких можуть зняти з броні для виконання завдань у військовій сфері.

Інші питання, які обговорювали на нараді