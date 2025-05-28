Во Франции начали процедуру узаконивания эвтаназии

Во Франции парламент в первом чтении одобрил законопроект, который предусматривает легализацию эвтаназии. Французское правительство назвало этот документ "этическим ответом на потребность поддерживать тяжело больных и страдающих людей".

305 депутатов нижней палаты высказались в поддержку законодательной инициативы, тогда как 199 парламентариев были против, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Легализация эвтаназии во Франции

Кроме того, парламент единогласно принял закон, гарантирующий право на паллиативную помощь в специализированных учреждениях для тех, кто находится на завершающем этапе жизни.

Согласно предложенному закону, окончательное решение о предоставлении доступа к "летальному веществу" будут принимать медицинские работники после соответствующего заявления пациента. Отмечается, что инициатором эвтаназии может быть сам пациент или по его просьбе – медицинский персонал.

Требования к лицам, претендующим на эвтаназию, включают: возраст от 18 лет, французское гражданство или наличие вида на жительство, а также наличие "серьезного, неизлечимого, опасного прогрессирующего или смертельного заболевания".

Кроме того, диагноз должен вызывать "длительные, невыносимые физические или психологические страдания", которые не поддаются лечению. Пациент должен сохранять способность осознавать свои действия, формулировать мысли и принимать решения.

Законопроект поддержали преимущественно центристы и их политические партнеры, а также представители левых сил. Большинство представителей правых и ультраправых партий выступили против.

Впереди документ ждет рассмотрение в Сенате, после чего он снова вернется в нижнюю палату (Национальную ассамблею) для второго чтения. Ожидается, что до конца года принятие во втором чтении маловероятно.

Что такое эвтаназия и где она разрешена

Эвтаназия – это умышленное ускорение смерти человека, страдающего от неизлечимой болезни или сильной боли, по его просьбе или с его согласия. Цель эвтаназии – облегчить страдания, когда нет надежды на выздоровление.

Эвтаназия разрешена законом в нескольких странах мира, частности:

Нидерланды;

Бельгия;

Люксембург;

Канада;

Колумбия;

Новая Зеландия;

Частично разрешена в некоторых штатах США (например, Орегон, Вашингтон).

В большинстве стран мира эвтаназия запрещена или считается преступлением. Дискуссии о ее легализации продолжаются в разных государствах.