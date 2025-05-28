У Франції розпочали процедуру узаконення евтаназії

У Франції парламент у першому читанні схвалив законопроєкт, який передбачає легалізацію евтаназії. Французький уряд назвав цей документ "етичною відповіддю на потребу підтримувати тяжко хворих і людей, які страждають".

305 депутатів нижньої палати висловились на підтримку законодавчої ініціативи, тоді як 199 парламентарів були проти, повідомляє 24 Канал з посилання на The Guardian.

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Легалізація евтаназії у Франції

Крім того, парламент одноголосно ухвалив закон, що гарантує право на паліативну допомогу у спеціалізованих закладах для тих, хто перебуває на завершальному етапі життя.

Згідно із запропонованим законом, остаточне рішення щодо надання доступу до "летальної речовини" прийматимуть медичні працівники після відповідної заяви пацієнта. Зазначається, що ініціатором евтаназії може бути сам пацієнт або за його проханням – медичний персонал.

Вимоги до осіб, які претендують на евтаназію, включають: вік від 18 років, французьке громадянство або наявність посвідки на проживання, а також наявність "серйозного, невиліковного, небезпечного прогресуючого або смертельного захворювання".

Крім того, діагноз має спричиняти "тривалі, нестерпні фізичні чи психологічні страждання", які не піддаються лікуванню. Пацієнт повинен зберігати здатність усвідомлювати свої дії, формулювати думки та приймати рішення.

Законопроєкт підтримали переважно центристи і їхні політичні партнери, а також представники лівих сил. Більшість представників правих і ультраправих партій виступили проти.

Попереду на документ чекає розгляд у Сенаті, після чого він знову повернеться до нижньої палати (Національної асамблеї) для другого читання. Очікується, що до кінця року ухвалення у другому читанні малоймовірне.

Що таке евтаназія та де вона дозволена

Евтаназія – це умисне прискорення смерті людини, яка страждає від невиліковної хвороби чи сильного болю, на її прохання або за її згодою. Мета евтаназії – полегшити страждання, коли немає надії на одужання.

Евтаназія дозволена законом у кількох країнах світу, зокрема:

Нідерланди;

Бельгія;

Люксембург;

Канада;

Колумбія;

Нова Зеландія;

Частково дозволена у деяких штатах США (наприклад, Орегон, Вашингтон).

У більшості країн світу евтаназія заборонена або вважається злочином. Дискусії про її легалізацію тривають у різних державах.