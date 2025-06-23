История открытия началась еще в 2011 году, когда жительница Парижа, родом с острова Гваделупа, проходила стандартное медицинское обследование перед плановой операцией. Во время анализов у нее было обнаружено необычное антитело, которое не подходило ни к одной из известных групп крови, пишет 24 Канал со ссылкой на Agence France-Presse.

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Лишь спустя более десяти лет, с развитием технологий генетического секвенирования, эксперты смогли точно определить, что речь идет о совершенно новой мутации.

Новая группа крови

Сенсационная находка стала результатом многолетней научной работы и была официально признана в июне 2025 года на Международном конгрессе по переливанию крови (ISBT) в Милане. Новая система получила название "Gwada отрицательная" – это уже 48 официально признанная группа крови.

По словам ученых, уникальная особенность возникла из-за редкой мутации, унаследованную сразу от обоих родителей – каждый из них передал по одной измененной копии определенного гена. Если у человека есть только одна такая копия, эта группа крови не проявляется.

Группа крови определяется специфическими антигенами на поверхности эритроцитов – именно они играют решающую роль при подборе доноров для переливания. Самой известной является система AB0, открытая еще более века назад. Однако современные достижения в области генетики позволяют выявлять все более сложные и редкие варианты.

Почему это важно

Открытие имеет не только фундаментальное, но и практическое значение: это может существенно улучшить диагностику и подбор крови для пациентов с редкими типами.

Название "Gwada отрицательная" было выбрано в честь Гваделупы – родины пациентки, а также из-за ее универсальности для разных языков. Теперь перед учеными стоит новая задача – попытаться найти других носителей этой редкой группы крови. Пока что "Gwada" остается единственной в мире.