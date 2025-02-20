Контракт заключается на год: Ляшко уточнил условия снятия брони с медицинских работников

Военная служба касается преимущественно мужчин, поскольку они являются военнообязанными. Женщины-медики могут поступать в армию только добровольно, ведь их нельзя принудительно отправлять на службу.

Контракт заключается на год

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телемарафона разъяснил условия, при которых медицинским работникам могут снять бронь, а также к чему нужно быть готовым.

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Основной момент заключается в том, что контракт заключается на один год. Это означает, что медицинский работник будет служить исключительно на медицинской должности, а через год вернется,

- объяснил министр.

Также Ляшко сообщил, что Минобороны планирует внедрить систему ротации медицинских работников в рядах ВСУ, чтобы обеспечить регулярное возвращение медиков через год службы и возможность призыва новых кадров.

Сколько работников смогут бронировать больницы

Что касается частных медицинских учреждений, то они могут бронировать до 50% своих военнообязанных работников, если предоставят надлежащие обоснования в зависимости от национальных или региональных критериях. Если же частные медучреждения хотят бронировать больше работников, они должны подтвердить необходимость этого соответствующими документами.

Ляшко подчеркнул, что механизм снятия брони разработан таким образом, чтобы обеспечить баланс между потребностями Вооруженных сил Украины и гражданских больниц. Для формирования новых медицинских бригад необходимы специалисты по одним специальностям, а для доукомплектования военных госпиталей - по другим.

Наша главная цель – чтобы высококвалифицированные и узкоспециализированные кадры попадали туда, где они больше всего нужны,

– отметил министр.

Справочно. 6 февраля 2025 года Минздрав и Медицинские силы Вооруженных сил согласовали механизм снятия брони с отдельных медицинских работников. Соответственно, списки медиков, которых нужно освободить от брони, будет формировать Минздрав, а представление о разбронировании подают руководители медицинских учреждений.