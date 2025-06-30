Простой секрет здоровых сосудов: как без лекарств снизить уровень холестерина

Новое исследование показало, что даже такая доступная физическая активность, как быстрая ходьба, способна значительно улучшить липидный состав крови. Регулярные прогулки в быстром темпе способствуют повышению уровня хорошего холестерина (ЛПВП), помогают снизить концентрацию вредного холестерина (ЛПНП) и уменьшают риск развития атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых проблем.

Повышенный холестерин – проблема, с которой сталкивается треть взрослых людей. При гиперхолестеринемии быстрая ходьба имеет многогранное влияние на организм, пишет 24 Канал со ссылкой на Verywell Health.

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Она активизирует выработку особого фермента – липопротеинлипазы. Этот фермент не только помогает увеличить количество ЛПВП, но и способствует расщеплению триглицеридов – жиров, из которых формируются атеросклеротические бляшки.

Рост уровня ЛПВП позволяет эффективнее выводить ЛПНП через печень, что снижает риск возникновения проблем с сосудами и сердцем.

Как достичь пользы

Чтобы получить максимальную пользу для сосудов и сердца, врачи рекомендуют придерживаться таких правил:

Интенсивность: темп должен быть достаточно быстрым, чтобы учащалось дыхание, но вы могли поддерживать разговор. Продолжительность: старайтесь ходить не менее 150 минут в неделю. Регулярность: занимайтесь ходьбой 5 – 7 раз в неделю.

Начните с комфортных 20 – 30-минутных прогулок и постепенно увеличивайте время до 45 – 60 минут. Хорошо также добавлять отрезки ускоренной ходьбы или выбирать маршрут с подъемами для дополнительной тренировки.

Дополнительные преимущества для здоровья

Регулярная ходьба не только нормализует уровень холестерина, но и помогает поддерживать здоровый вес, стабилизирует уровень сахара в крови, укрепляет кости, снижает стресс и улучшает качество сна. Для устойчивого эффекта сочетайте ходьбу с рациональным питанием и следуйте рекомендациям врача.