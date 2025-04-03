6 самых полезных упражнений, которые помогут вам улучшить осанку

Сидячая работа становится настоящим испытанием для поддержания правильной осанки. Какие упражнения помогут сохранить ее здоровье, расскажем далее.

Осанка – это положение тела, которое контролируется опорно-двигательной системой, включающей мышцы, связки, сухожилия и суставы. Ее можно назвать естественным состоянием тела, которое не требует дополнительных усилий для поддержания, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Осанка бывает двух видов:

Статическая – положение тела в состоянии покоя: сидя, стоя или во время сна.

Динамическая – положение тела во время движения, например, при ходьбе или беге.

В норме позвоночник имеет три физиологических изгиба: шейный, грудной и поясничный. Эти изгибы формируют S-образную форму позвоночника, что помогает равномерно распределять нагрузку и сохранять равновесие.

Почему важно поддерживать здоровую осанку

Здоровая осанка необходима для обеспечения равновесия как в состоянии покоя, так и во время движения. Она помогает чувствовать себя уверенно, быть активным и легко выполнять различные виды физической активности: танцы, бег, катание на лыжах или игру в теннис.

С возрастом правильная осанка становится еще важнее, уменьшая вероятность травм и падений. Регулярные упражнения, направленные на укрепление мышц и растяжку, станут залогом здоровья и активности на долгие годы.

Полезные упражнения для осанки

Эти упражнения не требуют специального оборудования и подходят даже для выполнения в офисе.

У стены

Станьте спиной к стене так, чтобы затылок, лопатки и бедра касались ее поверхности. Это упражнение позволяет осознать, как выглядит правильная осанка. Постепенно это положение станет естественным.

Настенные ангелы

Сохраняя положение из предыдущего упражнения, прижмите тыльные стороны ладоней к стене, выпрямите руки. Медленно поднимайте руки вдоль стены, не отрывая их от поверхности, а затем вернитесь в исходное положение.

Голова назад

Сидя прямо, держите подбородок параллельно полу. Втяните голову назад, чтобы почувствовать легкое растяжение в мышцах шеи.

Повороты туловища

Сидя прямо, вытяните руку вперед и выполните скручивание, направляя руку в противоположную сторону. Повторите для обеих сторон.

Упражнение "Официант"

Сядьте или станьте, согните локти под углом 90 градусов, прижмите их к бокам, ладони направьте вверх. Во время выполнения движения отводите предплечья назад, удерживая локти на месте.

Сидячий голубь

Сядьте удобно, поставьте ступни параллельно на пол. Одну ногу положите ступней на бедро другой, а затем наклонитесь вперед. Повторите для обеих ног.

Поддержание правильной осанки способствует активной жизни в любом возрасте и уменьшает риск травм. Регулярные упражнения не требуют много времени, но помогают укрепить мышцы и улучшить общее состояние здоровья. Главное – придерживаться регулярности!