Прорыв в стоматологии: человечество сможет скоро забыть о пломбах и имплантах
- Ученые из Королевского колледжа Лондона вырастили человеческие зубы в лаборатории, что может заменить пломбы и импланты в будущем.
- Лабораторно выращенные зубы интегрируются в челюсть из клеток пациента, предоставляя естественную альтернативу традиционным методам, которые имеют ограничения и могут вызвать осложнения.
- Исследование показало, что выращенные зубы могут быть более долговечными и крепкими, чем современные стоматологические методы, и может стать значительным прорывом в стоматологии.
Ученые Королевского колледжа Лондона вырастили человеческие зубы в лабораторных условиях. Это первый случай в истории, который может стать революцией в стоматологии.
Команда исследователей из Королевского колледжа Лондона утверждает, что этот прорыв в будущем может позволить людям восстанавливать утраченные зубы, предлагая естественную альтернативу традиционным пломбам и имплантатам, сообщает 24 Канал со ссылкой The Independent.
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Выращивание зубов в лаборатории
Специалисты создали материал, воспроизводящий среду, необходимую для формирования зуба. Это позволяет клеткам активизировать сигналы и запускать процесс развития.
Доктор Ана Ангелова-Вольпони, директор отдела регенеративной стоматологии этого колледжа, отметила, что это исследование может радикально изменить подход к стоматологическому лечению.
Научная работа акцентирует, что определенные виды животных, в частности акулы и слоны, обладают способностью к восстановлению зубов. Человек, однако, имеет только один постоянный комплект зубов.
Прорыв в стоматологии
Эксперты отмечают, что способность человека регенерировать зубы станет значительным прорывом в стоматологии. В отличие от имплантатов и пломб, которые являются статическими и не подстраиваются к изменениям со временем, лабораторно выращенные зубы изготавливают из клеток пациента. Это позволяет им естественно интегрироваться в челюсть и функционировать как родные зубы.
Исследование, которое проводилось более десяти лет в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона, выявило, что выращенные зубы могут стать более долговечными и прочными, чем имеющиеся методы лечения.
Научный сотрудник Сюечен Чжан объяснил, что современные методы, например пломбы, имеют ограничения: они не только снижают прочность зубов со временем, но и могут вызвать чрезмерную чувствительность или кариес.
Имплантаты, в свою очередь, требуют сложного хирургического вмешательства, а их эффективность зависит от состояния костной ткани. Все это создает возможность появления долговременных осложнений. Лабораторно выращенные зубы могут стать натуральной альтернативой, обеспечивая полноценную регенерацию.
Ранее было сложно достичь успеха в этом направлении из-за того, что клетки не могли эффективно взаимодействовать. Сейчас исследователи работают над двумя возможными подходами: выращиванием полноценных зубов в лаборатории для дальнейшей имплантации или трансплантацией клеток на ранних стадиях развития прямо в челюсть пациента.
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