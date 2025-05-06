Трамп запретил США финансировать исследования болезней за рубежом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал распоряжение, которым запрещается государственное финансирование исследований инфекционных болезней в Китае, Иране и ряде других стран, которые, по мнению американских властей, не обеспечивают надлежащего контроля за научной деятельностью.

Такие исследования, известны как “gain-of-function”, предусматривают лабораторные изменения свойств вирусов с целью анализа путей их распространения и возможных мутаций, информирует 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Еще в 2017 году, во время первой каденции Трампа, его администрация уже отменила запрет на проведение подобных экспериментов.

Пандемия COVID-19 изменила правила

Но на фоне вспышки COVID-19 дискуссии вокруг этой практики возобновились, особенно тогда, когда Национальные институты здравоохранения прекратили финансирование организации EcoHealth Alliance, которая сотрудничала с исследователями из Уханьского института вирусологии по изучению коронавирусов.

Государственные ведомства США подчеркивают, что пока отсутствуют убедительные доказательства для окончательного определения происхождения возбудителя COVID-19 – была ли это лабораторная утечка, или естественная передача от диких животных.

Белый дом подготовил почву для возможного запрета на специальном вебсайте, запущенном в прошлом месяце, где ссылались на отчет комитета Палаты представителей. Этот сайт ранее предоставлял информацию о тестах, лечения и вакцины от коронавируса.

Документ также обязывает Национальные институты здравоохранения и другие органы отслеживать и прекращать любые биологические эксперименты, которые могут угрожать здоровью американского населения.

Кроме этого, в Белом доме сообщили о намерении запретить дальнейшее финансирование исследований вирусов, способных вызвать пандемии в будущем.