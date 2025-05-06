Трамп запретил США финансировать исследования болезней за рубежом
- Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое запрещает государственное финансирование исследований инфекционных болезней в Китае, Иране и других странах, не обеспечивающих надлежащего контроля за научной деятельностью.
- Запрет касается исследований “gain-of-function”, которые включают лабораторные изменения свойств вирусов, и следует за прекращением финансирования организации EcoHealth Alliance, сотрудничавшей с Уханьским институтом вирусологии.
- В Белом доме также сообщили о намерении запретить финансирование исследований вирусов, которые потенциально могут вызвать пандемии в будущем.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал распоряжение, которым запрещается государственное финансирование исследований инфекционных болезней в Китае, Иране и ряде других стран, которые, по мнению американских властей, не обеспечивают надлежащего контроля за научной деятельностью.
Такие исследования, известны как “gain-of-function”, предусматривают лабораторные изменения свойств вирусов с целью анализа путей их распространения и возможных мутаций, информирует 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Еще в 2017 году, во время первой каденции Трампа, его администрация уже отменила запрет на проведение подобных экспериментов.
Пандемия COVID-19 изменила правила
Но на фоне вспышки COVID-19 дискуссии вокруг этой практики возобновились, особенно тогда, когда Национальные институты здравоохранения прекратили финансирование организации EcoHealth Alliance, которая сотрудничала с исследователями из Уханьского института вирусологии по изучению коронавирусов.
Государственные ведомства США подчеркивают, что пока отсутствуют убедительные доказательства для окончательного определения происхождения возбудителя COVID-19 – была ли это лабораторная утечка, или естественная передача от диких животных.
Белый дом подготовил почву для возможного запрета на специальном вебсайте, запущенном в прошлом месяце, где ссылались на отчет комитета Палаты представителей. Этот сайт ранее предоставлял информацию о тестах, лечения и вакцины от коронавируса.
Документ также обязывает Национальные институты здравоохранения и другие органы отслеживать и прекращать любые биологические эксперименты, которые могут угрожать здоровью американского населения.
Кроме этого, в Белом доме сообщили о намерении запретить дальнейшее финансирование исследований вирусов, способных вызвать пандемии в будущем.
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