Смерть ребенка во время лечения зубов

Трагический инцидент произошел в декабре 2023 года в частной стоматологической клинике Ori-Dent на улице Голубовича, 34 во Львове. Мать ребенка, Велеса Пашника, обратилась в клинику с целью удаления двух молочных зубов у сына, сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

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Из-за страха мальчика перед врачами было принято решение провести процедуру под общим наркозом. Однако во время вмешательства у ребенка остановилось сердце.

Мальчика сразу госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы. Несмотря на все усилия медиков, больше месяца ребенок находился в глубокой коме, но спасти его жизнь не удалось.

Родители погибшего обвинили врачей клиники в трагедии и обратились к правоохранителям, которые открыли уголовное производство.

Расследование

11 апреля 2024 года экспертная комиссия дала заключение о причинах смерти ребенка. Клинико-экспертная комиссия департамента здравоохранения Львовской ОГА установила, что медицинская помощь мальчику была оказана ненадлежащим образом.

Во время следствия полицейские также выяснили, что врач-анестезиолог не имела необходимой квалификации для работы с детьми, но подала в администрацию клиники поддельный сертификат, что позволило ей незаконно лечить малолетних пациентов.

Расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемой, составляет лишение свободы сроком до пяти лет.