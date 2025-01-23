Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Alzheimer's and Dementia: Translational Research and Clinical Interventions, сообщает 24 Канал.

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Прогноз неутешительный: деменция распространяется

Согласно прогнозам, количество людей с деменцией в мире к 2050 году почти утроится и достигнет 153 миллионов. Несмотря на длительную разработку новых препаратов, этот процесс остается слишком медленным, что заставляет исследователей обращать внимание на уже существующие лекарства.

Нам немедленно нужны новые методы лечения, которые могут замедлить прогрессирование деменции или предотвратить ее. Использование уже лицензированных препаратов позволит быстрее начать клинические испытания и предоставить эти лекарства пациентам раньше, чем совершенно новые препараты,

– отметил доктор Бен Андервуд из Кембриджского университета.

Детали нового исследования

В рамках совместной работы Кембриджского университета и Университета Эксетера были проанализированы данные 14 исследований, охватывающих более 130 миллионов человек, из которых миллион имели деменцию.

Результаты показали связь между использованием антибиотиков, противовирусных препаратов, вакцин и снижением риска развития деменции. Это подтверждает гипотезу о возможном влиянии вирусных и бактериальных инфекций на развитие этого заболевания.

Кроме того, противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, также продемонстрировали связь со сниженным риском деменции. Это подтверждает, что воспаление может быть значительным фактором развития многих болезней, в том числе и деменции.

Обнаруженная связь между лекарствами и сниженным риском деменции открывает перспективные направления исследований,

– отметили авторы работы.

Следующие шаги

Однако исследователи отмечают, что сейчас эти выводы требуют дополнительных клинических испытаний.

"Если мы сможем расширить применение лекарств, которые уже доказали свою безопасность и эффективность для других заболеваний, это не только сэкономит время, но и значительно снизит затраты на разработку новых препаратов", - отмечает доктор Ричард Оукли.

Хотя выводы выглядят перспективными, ученые предостерегают, что перед применением любых лекарств для снижения риска деменции необходимо подтвердить их эффективность в новых исследованиях.