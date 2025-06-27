Прорыв в лечении диабета 1 типа: пациенты избавились от зависимости от инсулина

Удивительные результаты испытаний нового препарата Zimislecel открывают новую страницу в истории борьбы с диабетом 1 типа. Однократное введение этой инновационной терапии позволило 10 из 12 пациентов с самой тяжелой формой заболевания полностью отказаться от инсулина.

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