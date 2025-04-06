Как оставаться здоровыми в старости – секреты питания
- Гарвардские ученые провели 30-летнее исследование, которое выявило, что растительная диета способствует здоровому старению.
- Индекс альтернативного здорового питания (AHEI) рекомендуется для поддержания здоровья, ограничивая красное мясо и переработанные продукты.
Есть больше овощей и цельнозерновых продуктов в рацион – Казалось бы, что может быть очевиднее, если мечтаете о хорошей старости. Однако, выполнять эти рекомендации удается не всем, а зря! Ученые снова доказали, что это один из самых простых путей к здоровому старению.
К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета, которые провели масштабное 30-летнее исследование, посвященное влиянию питания на качество жизни в пожилом возрасте, информирует 24 Канал.
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Справочно. Ученые определили здоровое старение как достижение 70 лет без хронических заболеваний и с сохранением хорошей физической и когнитивной формы.
Детали исследования
Они проанализировали пищевые привычки 105 тысяч человек и сравнили их с восемью признанными моделями здорового питания, чтобы найти самую эффективную диету.
Победителем стал Индекс альтернативного здорового питания (AHEI) – система, разработана Гарвардом. В ее основе – растительная пища: фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, бобовые и полезные жиры. В то же время AHEI рекомендует ограничить употребление красного мяса, переработанных продуктов, соли, сахара и сладких напитков.
"Не существует универсальной диеты – рацион можно адаптировать под личные предпочтения", – отмечает диетолог Монреальского университета Энн-Жюли Тессье.
Рацион для здорового старения
В то же время результаты исследования впечатляют: люди, которые строго придерживались принципов AHEI, имели на 86% выше шансы оставаться здоровыми в 70 лет по сравнению с теми, чей рацион был далеким от сбалансированного.
Специалисты отмечают, что правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья мозга и тела, что подтверждается все большим количеством научных исследований.
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