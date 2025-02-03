Большинство людей не катаются на лыжах или сноуборде в течение всего года, и мышцы, задействованные в этом, могут быть недостаточно подготовлены к зиме, что увеличивает вероятность травм, сообщает 24 Канал со ссылкой REI Expert Advice.

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Причины травм на склоне

Травмы в зимних видах спорта могут возникать по разным причинам:

Неправильная техника катания.

Плохие погодные условия, такие как обледенение или неровности на склоне.

Столкновения с различными препятствиями.

Подготовительные упражнения

Существуют упражнения, которые вы можете выполнять дома, чтобы подготовить свое тело к зимнему сезону и снизить риск травм. К таким упражнениям можно отнести:

Растяжку мышц бедер и голеней, что поможет улучшить гибкость и диапазон движений, а также предотвратить растяжения.

Силовые тренировки для мышц кора, которые отвечают за стабилизацию таза, бедер и позвоночника. Это могут быть приседания, планка, выпад и седалищный мост.

Упражнения на баланс, которые можно выполнять на одной ноге, на балансировочном коврике или доске, чтобы улучшить равновесие и устойчивость.

Горнолыжная активность требует сочетания силы и выносливости. Рекомендуется заниматься 3 – 4 раза в неделю по 15 – 30 повторений в три подхода. Помните, что после тренировки в мышцах должна ощущаться усталость, но не резкая боль, что свидетельствует о качественной работе нужных групп мышц и готовности к нагрузкам на склоне.

Начинайте подготовку к поездкам на склон заранее – желательно за три месяца до начала зимнего сезона. Однако перед началом тренировок лучше проконсультироваться с врачом.

Подготовка к спуску

Экипировка

Одним из важнейших элементов экипировки для катания на лыжах и сноуборде является шлем, который защищает голову от травм. Дополнительная защита для запястий, коленей и спины также поможет снизить риск травм при падениях.

При аренде или покупке снаряжения не переоценивайте свои навыки. Убедитесь, что выбираете экипировку, которая будет безопасной и будет соответствовать вашим умениям.

Если вы катаетесь на лыжах, выбирайте лыжные палки без ремней. Это даст возможность быстро отбросить палку в случае необходимости, что снизит риск травм.

Одежда и аксессуары

Выбирайте теплую и функциональную одежду, которая не сковывает движения. Помните, что ваше тело должно оставаться сухим при любой активности.

Оптимальный выбор для склона – трехслойная система одежды:

Первый слой – термобелье, которое отводит лишнюю влагу.

Второй слой – утепленная куртка и штаны, обеспечивающие термоизоляцию.

Третий слой – мембранная одежда, которая защищает от ветра.

Не забывайте о солнцезащитных очках и креме: хоть зимой ультрафиолетовые лучи не такие сильные, как летом, снег и высота усиливают их влияние.

Техника катания

Занятия с инструктором, особенно во время первых выездов на склон, помогут вам освоить правильную технику катания и избежать ошибок, которые могут привести к травмам.

Разминка и заминка

"Холодные", не разогретые мышцы более подвержены травмам, поэтому разминка должна стать важной частью каждого вашего выхода на склон.

До и после катания на лыжах или сноуборде уделите внимание растяжке подколенных сухожилий, квадрицепсов, икроножных мышц, спины и плеч. Двигайтесь плавно и избегайте резких движений.

Не забывайте также отдыхать, когда чувствуете усталость на склоне. Большинство травм происходит после обеда, когда наступает переутомление.