К тому же слезы часто становятся объектом внимания: тех, кто не стесняется плакать, иногда осуждают за чрезмерную чувствительность или даже обвиняют в попытках манипулировать. А людям, которым трудно заплакать даже в сложных ситуациях, могут приписывать холодность или бесчувственность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Почему люди плачут

Чтобы понять, как возникают слезы, важно знать, что их существует как минимум три основных типа:

Рефлекторные. Появляются в ответ на внешние раздражители, защищая глаз от повреждений. Например, когда мы режем лук или в глаз попадает пылинка, организм вырабатывает слезы, чтобы вымыть раздражитель. Эмоциональные. Эти слезы – результат сложной работы нервной системы. Они возникают на фоне сильных переживаний: радости, грусти, гнева, тревоги или даже счастья. У каждого человека есть свои триггеры для таких слез, поэтому универсального списка причин не существует. Базальные. Вырабатываются постоянно для увлажнения поверхности глаза, чтобы оно не пересыхало.

Полезно ли плакать

Исследования показывают: иногда после плача человеку может стать хуже, но уже вскоре наступает ощущение облегчения, будто камень спадает с плеч. Ученые предполагают, что слезы могут помогать переключаться из состояния стресса в режим восстановления, которым управляет парасимпатическая нервная система. Хотя доказательств этому пока мало, многие люди чувствуют субъективное улучшение настроения после плача.

В то же время отношение к слезам очень зависит от личности. Кому-то комфортно плакать рядом с другими людьми и получать поддержку, а для кого-то это дополнительный стресс, потому что не все готовы показывать свои эмоции.

Почему люди плачут без причины

Иногда кажется, что мы плачем без причины, обычно это возникает из-за таких состояний:

Физиологические и психоэмоциональные состояния. Например, у женщин после родов повышается уровень пролактина, что может делать их более чувствительными и эмоциональными. Недосыпание, переутомление, хронический стресс – все это снижает контроль над эмоциями и может привести к слезам даже по пустякам.

Плаксивость – признак эмоциональной дерегуляции, когда человеку трудно контролировать свои чувства. Такое состояние может быть особенностью нервной системы или симптомом некоторых психических расстройств. Иногда внезапные слезы сопровождают неврологические заболевания, например кластерные головные боли или мигрень.

Подсознательные, "скрытые" причины. Бывает, что настоящая причина слез нам не до конца понятна или неосознанная. Иногда это связано с подавленными эмоциями, которые мы боимся признать или считаем "недопустимыми". В таком случае может помочь честный разговор с собой и развитие навыков самосострадания.

Плакать – это нормально, а иногда и полезно, особенно если делать это в безопасной и комфортной среде. У любой чрезмерной плаксивости есть объяснение, и важно различать настоящую проблему от навязанных обществом ярлыков. Позвольте себе выражать эмоции и помните: слезы – это не признак слабости, а один из способов переживать различные ситуации и эмоции.