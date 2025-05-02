90-летняя рекордсменка: анализ пожилой спортсменки раскрыл секрет долголетия

Пожилая итальянская спринтерка стала настоящим открытием для научного сообщества и вдохновила новое исследование влияния спорта на процессы старения.

В мае 2024 года 90-летняя Эмма Мария Мацценга из Италии установила мировой рекорд среди спортсменок в возрастной категории 90+ на дистанции 200 метров – она преодолела ее за 51,47 секунды, сообщает 24 Канал со ссылкой MedicalXpress.

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Рекорд в 90 лет

Этот результат превзошел предыдущий рекорд, державшийся 13 лет, почти на полторы секунды. Недавно, уже в 91-летнем возрасте, Мацценга приняла участие в проекте Trajector-AGE, целью которого было изучение особенностей физиологии ее мышц, о чем сообщило Американское физиологическое общество.

Исследователи отмечают, что регулярные аэробные и силовые тренировки, а также упражнения на координацию помогают пожилым людям сохранять подвижность, самостоятельность и высокое качество жизни. Для большинства людей старше 90 лет активные занятия спортом являются сложной задачей, однако героиня исследования стала исключением.

В лаборатории Симоне Порчелли в Университете Павии Эмма прошла ряд испытаний: езда на велотренажере и упражнения на разгибание коленей позволили ученым оценить силу и выносливость ее мышц. Также специалисты провели биопсию мышц бедра и исследовали структуру мышечных волокон.

Уникальная выносливость женщины

Результаты показали, что кардиореспираторная выносливость Мацценги сопоставима с показателями 50-летних женщин в отличной физической форме. Энергетический потенциал ее митохондрий также не уступает уровню значительно более молодых людей.

У рекордсменки преобладают большие "медленные" мышечные волокна (тип I), которые позволяют выполнять длительные нагрузки с минимальной усталостью – они подходят для бега и ходьбы на длинные дистанции. В то же время эти волокна производят меньше мощности, чем "быстрые", но гораздо менее подвержены усталости. Вместе с тем, у нее высокий процент быстрых волокон (тип II), отвечающих за мгновенные и мощные движения, например, спринт или прыжки.

Такое необычное сочетание мышечных волокон, вероятно, стало причиной ее уникальных спортивных достижений и позволило сохранять выносливость и скорость даже в очень почтенном возрасте. Постоянные тренировки могут иметь впечатляющее влияние и поддерживать высокий функциональный уровень в старости,

– рассказала Марта Колозио, главный автор исследования.

Выводы, полученные во время этого научного проекта, наглядно доказывают преимущества физической активности в любом возрасте, даже если человек начал заниматься спортом достаточно поздно.