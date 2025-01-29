Какие вещества вызывают самую сильную зависимость у людей

Группа американских исследователей провела сравнение различных психоактивных веществ – от алкоголя и никотина до наркотических средств и медицинских препаратов – с акцентом на количество попыток отказа от них, необходимых для достижения устойчивого воздержания.

Понимание того, какие зависимости чаще приводят к рецидивам и требуют больше усилий для преодоления, является важным для специалистов, которые занимаются лечением таких состояний, сообщает 24 Канал со ссылкой на Drug and Alcohol Dependence.

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Результаты исследования базируются на данных участников проекта International Quit and Recovery Registry (IQRR), который включает людей старше 18 лет, страдающих от расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Эти участники готовы делиться своим опытом и мыслями о зависимости.

Новое исследование зависимости

В финальную выборку вошли 344 человека, которые заполнили анкету о психоактивных веществах и своем опыте употребления. Участники рассказали, какие из 12 видов веществ они употребляли 10 раз и более, а также в каком возрасте это произошло впервые. В список входили никотин, алкоголь, каннабис, кокаин, опиоиды, стимуляторы, рецептурные обезболивающие, галлюциногены, анестетики, транквилизаторы, ингалянты и другие.

Опрос содержал вопросы о длительности и интенсивности зависимости, а также о количестве попыток бросить употребление и теперешнем статусе. Далее анализировались результаты тех, кто сообщил об устойчивом воздержании хотя бы от одного из перечисленных веществ.

Какие вещества вызывают самую сильную зависимость

Исследование показало, что рецидивы чаще всего наблюдались у людей, которые употребляли опиоиды и обезболивающие средства, что позволило считать эти зависимости самыми стойкими. Алкоголь и стимуляторы также показали большее количество попыток отказа с рецидивами по сравнению с каннабисом, кокаином, галлюциногенами и никотином.

Интересно, что для галлюциногенов, которые имеют уникальные клинические свойства, опрошенные делали меньше попыток для достижения устойчивого воздержания. Транквилизаторы, такие как феназепам и лоразепам, значительно уступали галлюциногенам по этому показателю.

В общем, для психоактивных веществ, которые характеризуются высокой частотой рецидивов, была выявлена выраженная физическая зависимость с тяжелыми проявлениями синдрома отмены, такими как боли, тошнота и тревога.

Анализ подтвердил, что людям с затяжной и сильной зависимостью для преодоления пагубной привычки могут потребоваться много попыток. Исследователи надеются, что результаты их работы будут полезными как для врачей-наркологов, так и для пациентов, поскольку эти знания могут помочь поддержать желание преодолеть зависимость, несмотря на возможные неудачи.