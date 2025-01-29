Які речовини викликають найсильнішу залежність у людей

Група американських дослідників провела порівняння різних психоактивних речовин – від алкоголю і нікотину до наркотичних засобів та медичних препаратів – з акцентом на кількість спроб відмови від них, необхідних для досягнення стійкого утримання.

Розуміння того, які залежності частіше призводять до рецидивів і вимагають більше зусиль для подолання, є важливим для фахівців, які займаються лікуванням таких станів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Drug and Alcohol Dependence.

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Результати дослідження базуються на даних учасників проєкту International Quit and Recovery Registry (IQRR), який включає людей старше 18 років, що страждають від розладів, пов'язаних з вживанням психоактивних речовин. Ці учасники готові ділитися своїм досвідом та думками щодо залежності.

Нове дослідження залежності

До фінальної вибірки увійшли 344 особи, які заповнили анкету про психоактивні речовини та свій досвід вживання. Учасники розповіли, які з 12 видів речовин вони вживали 10 разів і більше, а також у якому віці це сталося вперше. У список входили нікотин, алкоголь, канабіс, кокаїн, опіоїди, стимулятори, рецептурні знеболювальні, галюциногени, анестетики, транквілізатори, інгалянти та інші.

Опитування містило питання про тривалість і інтенсивність залежності, а також про кількість спроб кинути вживання і теперішній статус. Далі аналізувалися результати тих, хто повідомив про стійке утримання хоча б від одного з перелічених речовин.

Які речовини викликають найсильнішу залежність

Дослідження показало, що рецидиви найчастіше спостерігалися у людей, які вживали опіоїди та знеболювальні засоби, що дозволило вважати ці залежності найстійкішими. Алкоголь і стимулятори також показали більше кількість спроб відмови з рецидивами в порівнянні з канабісом, кокаїном, галюциногенами та нікотином.

Цікаво, що для галюциногенів, які мають унікальні клінічні властивості, опитані робилм менше спроб для досягнення стійкого утримання. Транквілізатори, такі як феназепам і лоразепам, значно поступалися галюциногенам за цим показником.

В загальному, для психоактивних речовин, які характеризуються високою частотою рецидивів, була виявлена виражена фізична залежність з важкими проявами синдрому відміни, такими як болі, нудота і тривога.

Аналіз підтвердив, що людям з затяжною і сильною залежністю для подолання згубної звички можуть знадобитися багато спроб. Дослідники сподіваються, що результати їхньої роботи будуть корисними як для лікарів-наркологів, так і для пацієнтів, оскільки ці знання можуть допомогти підтримати бажання подолати залежність, попри можливі невдачі.