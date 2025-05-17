130 лишних калорий ежедневно: обнаружили фактор, который заставляет переедать

Обычная реклама вредной пищи способна повысить аппетит детей уже через несколько минут. Исследование показало: после просмотра такого контента школьники потребляют в среднем на 130 калорий больше.

К такому выводу пришли исследователи из Ливерпульского университета, представляя результаты своего эксперимента на Европейском конгрессе по ожирению в испанской Малаге, информирует 24 Канал.

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Детали исследования

В исследовании приняли участие 240 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Части из них демонстрировали 5-минутную рекламу продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров, другие же просматривали нейтральный контент, не связанный с едой. После этого все дети могли выбрать перекус, а впоследствии получали полноценный обед.

Те, кто видел рекламу фастфуда, съедали в среднем на 130 калорий больше, чем другие – в частности, на 58 калорий больше в перекусах и на 73 – во время основного приема пищи,

– говорится в выводах.

Заметьте. Этот эффект наблюдался независимо от типа рекламы (видео, аудио, соцсети, билборды) и даже без показа конкретного продукта – достаточно было увидеть бренд.

Исследователи добавили, что это первое исследование, которое подтверждает, что "даже брендовый маркетинг без конкретной пищи может повлиять на аппетит детей". Особое беспокойство вызывает то, что влияние рекламы сохраняется еще несколько часов после просмотра – вплоть до обеда.

Почему это важные данные

Эксперты в сфере общественного здоровья уже бьют тревогу. Ведь дети оказываются беззащитными перед агрессивным продвижением фастфуда.

Важно, что новые ограничения в Великобритании, которые вступят в силу с октября, предусматривают запрет рекламы вредной пищи до 21:00 на телевидении и полный запрет в интернете. Но наружная реклама до сих пор остается легальной, если не демонстрируются конкретные продукты.

В Минздраве Великобритании ожидают, что новые ограничения помогут предотвратить не менее 20 тысяч случаев ожирения и сэкономят стране до 2 миллиардов фунтов. Правительство призывает производителей сосредоточиться на продвижении полезных альтернатив.