Ученые отмечают, что у новых поколений ожирение возникает чаще и в более раннем возрасте, что может привести к развитию сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и общее снижение качества жизни. Результаты исследований по распространению ожирения среди детей и взрослых опубликованы в двух статьях, размещенных в журнале The Lancet, передает 24 Канал.

Также на тему Сколько детей в Украине имеют ожирение: тревожные результаты исследования

В каких странах будет больше всего людей с ожирением

Прогнозы ученых базировались на анализе тенденций с 1990 по 2021 годы, а также учитывали эффективность различных программ борьбы с ожирением и демографический рост. По данным, половина всех людей с ожирением в 2050 году будет проживать в восьми странах: Китае (402 миллиона человек), Индии (180 миллионов), США (172 миллиона), Бразилии (88 миллионов), России (71 миллион), Мексике (58 миллионов), Индонезии (52 миллиона) и Египте (41 миллион).

В то же время самые высокие темпы прироста ожирения среди взрослых – в 3,5 раза – будут наблюдаться в странах Африки к югу от Сахары. В этом регионе наибольший рост будет отмечаться в Нигерии, которая в 2050 году станет четвертой страной в мире по количеству взрослых с ожирением. Около четверти людей с лишним весом среди взрослых будут составлять люди старше 65 лет, что обусловливает дополнительные риски для их здоровья.

Детское ожирение

Что касается детей, то треть из них, которые будут иметь ожирение, будут проживать в четырех регионах с самым высоким приростом этого состояния: северной Африке, Ближнем Востоке, Латинской Америке и Карибском бассейне. Интересно, что среди мальчиков 5 – 14 лет случаи ожирения будут встречаться чаще, чем избыточный вес, в то время, как у девочек и старших подростков-мальчиков тенденция преобладания избыточного веса над ожирением сохранится.

Эксперты подчеркивают немедленную необходимость разработки и внедрения программ по сокращению производства ультраобработанной пищи, расширения доступа к здоровому питанию и медицинской помощи.