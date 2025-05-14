Чаще всего патологию диагностируют у детей раннего возраста, преимущественно до двух лет, и она требует неотложного лечения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Симптомы ретинобластомы

Одним из малозаметных, но довольно часто замеченных родными симптомов ретинобластомы является лейкокория. Это атипичный отражательный эффект, проявляющийся как тусклое белое или желтоватое пятно у зрачка, иногда заметное как эффект "кошачьего глаза" или "сияющий" зрачок. Такой симптом особенно легко заметить на фотографиях со вспышкой, если функция коррекции "красных глаз" выключена.

Важно помнить: лейкокория может сопровождать более двух десятков различных глазных заболеваний, многие из которых потенциально опасны и могут развиваться бессимптомно, нуждаясь в профессиональном наблюдении или лечении.

Если вы заметили необычные пятна или световые блики в зрачках ребенка, не ждите других жалоб или дискомфорта – немедленно обратитесь к детскому офтальмологу для обследования.

Среди других признаков ретинобластомы встречаются:

Косоглазие – повод для немедленного детального обследования у специалиста; наблюдается примерно у 40 – 50% пациентов с этим диагнозом.

Изменения окраски радужки или размера глазного яблока – должны насторожить родителей и стать причиной обращения к врачу.

Покраснение, болезненность или отек глаза. Малыши часто не могут описать свои ощущения, поэтому любые изменения в поведении и внешнем виде глаз должны насторожить взрослых.

Ухудшение зрения. Надо насторожиться, если ребенок часто спотыкается, не замечает предметы, подносит игрушки очень близко к лицу или пытается смотреть только здоровым глазом.

Отсутствие эффекта "красных глаз" на фотографиях одного или обоих глаз – еще один тревожный сигнал.

Любой из этих симптомов – повод для срочного обращения к офтальмологу. Обычно обследование включает осмотр глазного дна после расширения зрачка специальными каплями и оценку красного рефлекса. Процедуры эти абсолютно безболезненны для детей.

Ретинобластома развивается быстро. Без своевременной медицинской помощи она приводит к потере зрения, удалению глаза и может представлять угрозу жизни ребенка.

Возможно ли выявить болезнь на ранней стадии

Крайне важно диагностировать ретинобластому как можно раньше – это залог эффективного лечения и сохранения зрения. Стандарт профилактики – регулярные осмотры у офтальмолога: в течение первого года жизни – раз в три месяца, затем – каждые полгода до семилетнего возраста. Особенно внимательно обследуются дети из групп риска – если в семье уже были случаи этого заболевания.

Во время осмотра врач обязательно проверяет красный рефлекс (тест Брукнера). В норме блик в обоих зрачках должен быть одинаковый по интенсивности и оттенку, сами зрачки – одинакового размера. Любые отклонения требуют дополнительного анализа.

Еще один обязательный этап диагностики – осмотр глазного дна сквозь расширенный зрачок с помощью специальных капель для детального осмотра центральной и периферической зоны.

Если есть подозрение на ретинобластому, ребенка направляют на дальнейшие исследования и лечение в специализированный онкологический центр.

Как лечат ретинобластому

Для терапии применяют несколько методов, часто – их комбинацию:

Химиотерапия: препараты могут вводиться непосредственно в глазную артерию (интраартериально), в стекловидное тело (интравитреально), а также внутривенно (системная химиотерапия).

Лучевая терапия: облучение помогает уничтожать патологические клетки.

Локальные методики: криотерапия, термотерапия, лазерная коагуляция.

Хирургическое лечение: при высоком риске распространения опухоли проводят удаление пораженного глаза (энуклеацию).

Главная цель лечения – сохранение жизни ребенка, а сохранение органа и зрения возможно при условии ранней диагностики и своевременного начала терапии. Радикальные методы, в частности удаление глаза, применяются только при неэффективности других способов или угрозы жизни пациента.

При раннем выявлении и адекватном лечении прогноз благоприятный: в Украине, как и в Европе, пятилетняя выживаемость детей с этим диагнозом достигает 96%. Главное – вовремя обратиться к врачу и следовать его рекомендациям.