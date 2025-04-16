В Министерстве здравоохранения отметили, что отпускать медикаменты имеют право исключительно специалисты с профильным образованием. Иначе это может создать угрозу для здоровья пациентов, передает 24 Канал.
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Проверки аптек
Особое внимание во время проверок уделят аптекам, которые не внесли информацию о своих работниках в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).
Ведомство обещает выяснить, соблюдают ли такие заведения условия лицензирования.
Это важный шаг для повышения качества фармацевтической услуги. Пациент должен быть уверен, что с ним работает квалифицированный специалист, а услуга – соответствует стандартам,
– отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Заметим, плановые проверки аптек восстановили с января 2025 года. Прежде всего они охватывают аптеки, работающие на базе больниц.