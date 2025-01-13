Третье сердце у мужчины: в Украине впервые провели уникальную трансплантацию

В Институте сердца Министерства здравоохранения состоялось знаковое событие - врачи провели первую в Украине повторную трансплантацию сердца.

Третье сердце у мужчины

Операцию провели 30-летнему мужчине Петру, об этом сообщила пресс-служба Института сердца Министерства здравоохранения, передает 24 Канал.

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30-летнему Петру провели первую в Украине ретрансплантацию сердца. Это его третье сердце! Семь лет назад первая трансплантация была проведена в Минске, но со временем сердце начало отказывать,

– говорится в заметке.

Врачи также поблагодарили семью донора за то, что еще один человек получил шанс на полноценную жизнь.

Что известно о повторной трансплантации сердца

Повторные трансплантации сердца проводят в случаях, когда первое пересаженное сердце теряет свою функцию из-за отторжения или других медицинских осложнений. Частота повторных трансплантаций может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, частности:

Причины отторжения. Если пациент имеет проблемы с иммунной системой или не соблюдает режим приема медикаментов, риск отторжения возрастает.

Состояние здоровья пациента. Общее состояние здоровья пациента и наличие других заболеваний могут повлиять на необходимость повторной трансплантации.

Доступность донорских органов. Наличие донорских органов для повторной трансплантации также является важным фактором.

В общем, повторные трансплантации сердца являются менее распространенными, чем первичные. Однако точной статистики или частоты повторных трансплантаций нет, поскольку это зависит от конкретных условий и случаев.