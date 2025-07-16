От чего зависит запах тела?

Как объяснила диетолог из Нью-Джерси Эрин Палински-Уэйд для Fox News Digital, запах зависит от микрофлоры кожи, химических процессов в теле и того, как организм расщепляет определенные соединения из пищи и выводит их через пот, информирует 24 Канал.

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Какие продукты могут изменить запах тела?

Рыба

Морепродукты могут оставлять характерный запах не только на руках, но и на коже. У некоторых людей организм превращает холин (содержащийся в рыбе) в триметиламин – соединение с резким рыбным запахом, который выводится через поры и дыхание. Это состояние называется триметиламинурия. Подобную реакцию могут вызвать и другие продукты, например, брокколи, фасоль или соя.

Овощи из семейства крестоцветных

Капуста, цветная капуста, брокколи и брюссельская капуста содержат серосодержащие соединения, которые, разлагаясь в теле, могут вызывать резкий запах пота.

Ароматные специи

Карри, тмин и другие пряности содержат эфирные масла и летучие вещества, которые попадают в кровь и выводятся вместе с потом, взаимодействуя с бактериями на коже – это и создает специфический аромат.

Красное мясо

Чрезмерное потребление говядины и других видов мяса также может влиять на запах тела. Сам белок запаха не имеет, но в сочетании с микробиомом кожи образуются летучие соединения, которые могут изменять естественный аромат.

Как улучшить запах тела с помощью рациона?

Каждый человек имеет индивидуальную реакцию на пищу, в частности на это влияет генетика, метаболизм и микрофлора. Впрочем, специалисты советуют уменьшить употребление продуктов, содержащих большое количество серы, а также ограничить красное мясо и острые специи.

Вместо этого стоит сделать акцент на чистую воду, фрукты (особенно яблоки), зелень, йогурт, зеленый чай. Эти продукты помогают уменьшить неприятные запахи, поддерживая здоровую микрофлору кишечника и способствуя естественной детоксикации организма.

Также важно не забывать о базовой гигиене, принимать ванну или душ регулярно, использовать антибактериальное мыло, удобную одежду из натуральных тканей. Кроме того, запах может меняться в зависимости от уровня стресса, сна и физической активности.