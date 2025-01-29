По данным источников Reuters, 28 января подрядчики и партнеры USAID начали получать приказы о немедленном прекращении деятельности, передает 24 Канал. Одно из таких сообщений было направлено в известную американскую консалтинговую компанию Chemonics.

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Остановка поставок лекарств от США

USAID, среди прочего, занимается программами борьбы с ВИЧ, малярией, туберкулезом, а также поддерживает инициативы в сфере контрацепции и охраны здоровья матери и ребенка.

Это настоящая катастрофа. Бесплатные лекарства, которые поставляются через USAID, поддерживают жизнь 20 миллионов людей, живущих с ВИЧ. Теперь это прекратится,

– заявил бывший руководитель отдела глобального здравоохранения USAID Атул Гаванде.

Он также отметил, что перерывы в поставках лекарств могут привести к возникновению лекарственно-устойчивых штаммов болезней. Сообщение о прекращении поддержки также получили другие партнеры USAID, которые даже не смогут получить медикаменты, имеющиеся на складах.

Гаванде подчеркнул, что речь идет об организациях, которые оказывают помощь 6,5 миллионам сирот и детей, уязвимых к ВИЧ, в 23 странах мира.

Помощь от США

В 2023 финансовом году США обеспечили 72 миллиарда долларов помощи. Страна предоставила 42% всей гуманитарной помощи, отслеживаемой Организацией Объединенных Наций в 2024 году.

Трамп приказал сделать 90-дневную паузу в помощи в иностранном развитии 20 января, в день, когда он принял присягу, в ожидании оценки эффективности и соответствия внешней политике США.