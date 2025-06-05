Доктор Грегори Снайдер, профессор Университета Миссисипи, вместе со своей командой посвятил исследованию заикания более двух десятилетий, пишет 24 Канал.

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Его работа показывает, что заикание проявляется не только в произношении, но и в речи тела и даже в почерке. Повторение, удлинение и нерешительность во время письма могут указывать на общие трудности мозга с запуском и переключением между автоматизированными двигательными речевыми паттернами.

Заикание сложнее, чем кажется

По данным Национального института глухоты и других коммуникационных расстройств, более 3 миллионов американцев (около 1% населения) сталкиваются с заиканием. Чаще всего расстройство проявляется у детей в возрасте от 2 до 6 лет, причем мальчики страдают в 2 – 3 раза чаще, чем девочки.

Сегодня диагностика заикания преимущественно базируется на наблюдениях и самоотчетах, используя модель CALMS, которая учитывает эмоции, избегание слов, социальное влияние и особенности речи. К сожалению, биологических тестов до сих пор не существует, а медикаментозная терапия является ограниченной, в основном направленной на подавление дофаминовой активности.

Кишечник и метаболизм влияет на заикание

Команда Снайдера начала пилотное исследование с применением витаминно-минеральных добавок для коррекции заикания. В исследовании уже участвуют около 10 добровольцев, и первые результаты указывают на чрезвычайно важную роль здоровья кишечника и обмена веществ.

Команда анализирует органические кислоты в моче участников, чтобы оценить их неврологическое состояние и работу кишечника. У всех участников было выявлено снижение усвоения антиоксидантов и низкие уровни аминокислотных метаболитов. По словам Снайдера, эти признаки указывают на более комплексную биологическую природу заикания.

Некоторые участники исследования сообщали об ощутимой разнице: когда они прекращали прием добавок, говорить им становилось значительно труднее. Это лишь подтверждает гипотезу о глубоком биохимическом воздействии.

Исследование Снайдера является частью более широкой работы кафедры коммуникационных наук: разработка персонализированных, научно обоснованных методов лечения. Его команда надеется, что понимание биологических основ заикания откроет путь к целевой, неинвазивной диагностике и совершенно новым терапевтическим подходам.