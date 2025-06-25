Превратили пластик в обезболивающее – открытие, относительно усвоения лекарств

Ученые обнаружили, что бактерии кишечной палочки способны "превращать" лекарственные вещества в другие, изменяя их действие. Для этого нужен материал, из которого производят пластиковые бутылки.

Что обнаружили ученые

В частности, во время эксперимента исследователи дали микроорганизмам безвредное соединение, и впоследствии обнаружили, что оно трансформировалось в пара-аминобензойную кислоту (PABA) – вещество, которое необходимо бактериям для роста, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature.

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Интересно, что эта химическая реакция, речь о перегруппировке Лоссена. Обычно это требует сложных лабораторных условий. В то же время, в случае добавления кишечной палочки процесс произошел почти естественно.

Ученые объяснили, что это обеспечили фосфаты, которые есть внутри клеток бактерий.

Перспектива открытия

Ученые отметили, что их открытие может помочь лучше понять, как организм человека или микрофлора кишечника меняет химический состав лекарств, а следовательно, и их эффективность. Глобально это имеет большое значение для фармакологии и разработки новых препаратов.