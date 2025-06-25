Перетворили пластик на знеболювальне – відкриття, щодо засвоєння ліків
- Вчені виявили, що бактерії кишкової палички можуть перетворювати лікарські речовини, змінюючи їхню дію, з використанням матеріалу, з якого виробляють пластикові пляшки.
- Відкриття може допомогти зрозуміти, як організм людини або мікрофлора кишечника змінює хімічний склад ліків, що важливо для фармакології та розробки нових препаратів.
Вчені виявили, що бактерії кишкової палички здатні "перетворювати" лікарські речовини на інші, змінюючи їхню дію. Для цього потрібний матеріал, я якого виробляють пластикові пляшки.
Що виявили вчені
Зокрема, під час експерименту дослідники дали мікроорганізмам нешкідливу сполуку, і згодом виявили, що вона трансформувалася у пара-амінобензойну кислоту (PABA) – речовину, яка необхідна бактеріям для росту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature.
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Цікаво, що ця хімічна реакція, мова про перегрупування Лоссена. Зазвичай це потребує складних лабораторних умов. Водночас, у випадку додавання кишкової палички процес відбувся майже природно.
Учені пояснили, що це забезпечили фосфати, які є усередині клітин бактерій.
Перспектива відкриття
Науковці наголосили, що їх відкриття може допомогти краще зрозуміти, як організм людини або мікрофлора кишечника змінює хімічний склад ліків, а отже, й їхню ефективність. Глобально це має велике значення для фармакології та розробки нових препаратів.
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