Перетворили пластик на знеболювальне – відкриття, щодо засвоєння ліків

Вчені виявили, що бактерії кишкової палички здатні "перетворювати" лікарські речовини на інші, змінюючи їхню дію. Для цього потрібний матеріал, я якого виробляють пластикові пляшки.

Що виявили вчені

Зокрема, під час експерименту дослідники дали мікроорганізмам нешкідливу сполуку, і згодом виявили, що вона трансформувалася у пара-амінобензойну кислоту (PABA) – речовину, яка необхідна бактеріям для росту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature.

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Цікаво, що ця хімічна реакція, мова про перегрупування Лоссена. Зазвичай це потребує складних лабораторних умов. Водночас, у випадку додавання кишкової палички процес відбувся майже природно.

Учені пояснили, що це забезпечили фосфати, які є усередині клітин бактерій.

Перспектива відкриття

Науковці наголосили, що їх відкриття може допомогти краще зрозуміти, як організм людини або мікрофлора кишечника змінює хімічний склад ліків, а отже, й їхню ефективність. Глобально це має велике значення для фармакології та розробки нових препаратів.