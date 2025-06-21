Это подчеркнули исследователи из Школы общественного здравоохранения Бостонского университета, передает 24 Канал. Они проанализировали данные более 700 взрослых, в частности информацию об их питании и анализы крови.

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Справочно. ПФАС – это группа химических соединений, которые часто используют в производстве промышленных товаров и бытовых вещей. Главная их опасность в том, что эти вещества почти не разлагаются, а наоборот накапливаются в организме, как следствие могут стать причиной серьезных заболеваний, в частности рака, а также вызвать поражение печени и нарушения в репродуктивной системе.

Что обнаружили ученые

Употребление морепродуктов, яиц и коричневого риса может быть связано с более высоким уровнем ПФАС в организме. При этом уровень химикатов в пищевых продуктах в целом уменьшился по сравнению с прошлыми десятилетиями. Это связывают с введенными ограничением в производстве упаковки и изменении подходов в пищевой промышленности.

Впрочем, питьевая вода остается значительным источником риска. Ученые также представили результаты анализа крови добровольцев – жителей Калифорнии, которые свидетельствуют, что у тех, кто живет в районах с загрязненным водоснабжением, уровень ПФАС заметно выше.

То есть, даже если питание сейчас составляет меньше рисков для здоровья в контексте загрязнения ПФАС, качество воды и в дальнейшем имеет значительное влияние на здоровье людей.

Что дальше

Ученые считают, что следует обращать внимание не только на традиционные ПФАС (такие как ПФОА и ПФОС), но и новым их формам, а также другим источникам воздействия – воздуху, пыли, косметике и тому подобное.

Обратите внимание. После публикации новых данных, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) частично отменило некоторые стандарты, однако продлило сроки введения обязательных ограничений в отношении наиболее опасных ПФАС.