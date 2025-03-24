Нашли новую неожиданную пользу витамина D

Ученые выяснили, что использование добавок с витамином D может замедлить прогрессирование рассеянного склероза – заболевания, при котором иммунная система разрушает ткани головного и спинного мозга.

Рассеянный склероз – хроническое аутоиммунное нарушение, которое поражает центральную нервную систему. У пациентов с этим заболеванием иммунные клетки начинают атаковать защитную оболочку нервных волокон, что приводит к повреждениям и образованию рубцов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Также на тему Новая диета для восстановления микробиома кишечника

Витамин D и рассеянный склероз

Это вызывает такие симптомы, как слабость мышц, ухудшение зрения, снижение чувствительности, проблемы с памятью и другие проявления, которые могут появляться периодически или усиливаться с течением времени.

На сегодня лекарств, способных полностью вылечить рассеянный склероз, не существует. Современные методы терапии позволяют облегчить симптомы, но сопровождаются рядом неприятных побочных эффектов.

Было установлено, что дефицит витамина D может быть одним из факторов риска развития рассеянного склероза. Это объясняется тем, что витамин D способен снижать воспаление в центральной нервной системе, подавляя выделение химических веществ иммунными клетками, которые запускают воспалительные процессы. Нехватка этого витамина может вызвать неконтролируемое воспаление.

Витамин D уменьшает риск рассеянного склероза

Недавно неврологи провели исследование влияния высоких доз витамина D на группу из 303 пациентов с клинически изолированным синдромом (CIS), который считается ранней формой рассеянного склероза. На этой стадии заболевание еще не проявляется в полной мере. CIS характеризуется воспалительными процессами и повреждением защитного слоя нервных волокон. У 85% людей с CIS развивается рассеянный склероз.

Участники исследования еще не начали принимать стандартные препараты для лечения рассеянного склероза, что позволило ученым непосредственно оценить влияние добавок с витамином D на течение болезни.

Пациенты с CIS принимали витамин D один раз в две недели в течение двух лет или до первых проявлений новых симптомов рассеянного склероза. Экспериментальная группа получала дозу 100 000 МЕ – это примерно в 20 раз больше, чем стандартная доза, содержащаяся в аптечных добавках.

Результаты показали, что у 60% участников из группы, которая принимала витамин D, рассеянный склероз проявился, тогда как в группе без добавок этот показатель составлял 74%. Кроме того, у тех, кто все же заболел, но принимал витамин D, прогрессирование болезни происходило вдвое медленнее.

Эти данные свидетельствуют о том, что раннее применение высоких доз витамина D может замедлить переход клинически изолированного синдрома в рассеянный склероз.