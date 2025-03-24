Знайшли нову неочікувану користь вітаміну D

Вчені з'ясували, що використання добавок із вітаміном D може уповільнити прогресування розсіяного склерозу – захворювання, під час якого імунна система руйнує тканини головного та спинного мозку.

Розсіяний склероз – хронічне аутоімунне порушення, яке вражає центральну нервову систему. У пацієнтів із цим захворюванням імунні клітини починають атакувати захисну оболонку нервових волокон, що призводить до пошкоджень та утворення рубців, повідомляє 24 Канал з посилання на Live Science.

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Вітамін D та розсіяний склероз

Це викликає такі симптоми, як слабкість м'язів, погіршення зору, зниження чутливості, проблеми з пам'яттю та інші прояви, які можуть з'являтися періодично або посилюватися з плином часу.

На сьогодні ліків, здатних повністю вилікувати розсіяний склероз, не існує. Сучасні методи терапії дозволяють полегшити симптоми, але супроводжуються низкою неприємних побічних ефектів.

Було встановлено, що дефіцит вітаміну D може бути одним із факторів ризику розвитку розсіяного склерозу. Це пояснюється тим, що вітамін D здатен знижувати запалення в центральній нервовій системі, пригнічуючи виділення хімічних речовин імунними клітинами, які запускають запальні процеси. Брак цього вітаміну може спричинити неконтрольоване запалення.

Вітамін D зменшує ризик розсіяного склерозу

Нещодавно неврологи провели дослідження впливу високих доз вітаміну D на групу з 303 пацієнтів із клінічно ізольованим синдромом (CIS), який вважається ранньою формою розсіяного склерозу. На цій стадії захворювання ще не проявляється повною мірою. CIS характеризується запальними процесами та пошкодженням захисного шару нервових волокон. У 85% людей із CIS розвивається розсіяний склероз.

Учасники дослідження ще не почали приймати стандартні препарати для лікування розсіяного склерозу, що дозволило вченим безпосередньо оцінити вплив добавок із вітаміном D на перебіг хвороби.

Пацієнти з CIS приймали вітамін D один раз на два тижні протягом двох років або до перших проявів нових симптомів розсіяного склерозу. Експериментальна група отримувала дозу 100 000 МО – це приблизно у 20 разів більше, ніж стандартна доза, що міститься в аптечних добавках.

Результати показали, що у 60% учасників із групи, яка приймала вітамін D, розсіяний склероз проявився, тоді як у групі без добавок цей показник становив 74%. Крім того, у тих, хто все ж захворів, але приймав вітамін D, прогресування хвороби відбувалося удвічі повільніше.

Ці дані свідчать про те, що раннє застосування високих доз вітаміну D може уповільнити перехід клінічно ізольованого синдрому в розсіяний склероз.