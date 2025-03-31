Интервальное голодание – это популярный метод для похудения, суть которого заключается в чередовании периодов приема пищи и голодания, сообщает 24 Канал со ссылкой на Medical Xpress.

Также на тему Действительно ли 24-часовое голодание помогает похудеть: польза и риски

Основное правило – выдерживать длительный промежуток времени между приемами пищи. Существует несколько вариантов интервального голодания: 16/8, 18/6, 20/4 и тому подобное.

Новое исследование интервального голодания

Исследователи из Немецкого центра изучения нейродегенеративных заболеваний проверили, как интервальное голодание влияет на мышей. Ученых удивил тот факт, что взрослые самцы мышей, которые по возрасту сопоставимы с пожилыми людьми, во время длительных циклов интервального голодания имели больше потомства.

Это оказалось связано с повышенной половой активностью. Голодание, вероятно, усиливало сексуальную активность, что приводило к высокому уровню размножения, несмотря на возрастные физиологические ограничения.

Интервальное голодание повышает сексуальное влечение

Усиленное сексуальное влечение также наблюдалось у младших мышей после полугода интервального голодания, но отсутствовало у тех, кто придерживался этого режима лишь несколько недель. Исследователи обнаружили, что ключевым фактором, связанным с повышенной сексуальной активностью, были низкие уровни серотонина.

Серотонин влияет на сексуальное поведение человека: высокий уровень снижает либидо, а низкий уровень, соответственно, стимулирует сексуальный интерес. Ученые считают, что голодание может влиять на сексуальное желание у людей, затрагивая как мужчин, так и женщин через серотониновые пути.