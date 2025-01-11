Назвали 4 самые вредные диеты, которые на пике популярности, но они вредят здоровью

И хоть лишний вес точно является фактором, который ухудшает ваше здоровье. Стремительное похудение может наоборот навредить организму. Не все диеты способствуют хорошему самочувствию.

Хотя средиземноморская диета удерживает лидерство, некоторые популярные планы питания, направленные на быстрое похудение, получили низкие оценки из-за строгих ограничений и отсутствия научных доказательств их эффективности. Детали нового анализа рассказывает 24 Канал ссылаясь на Business Insider.

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Рейтинг худших диет:

Диета Body Reset: предусматривает 15-дневный план с коктейлями и значительным сокращением калорий. Диета по аутоиммунному протоколу: исключает много продуктов (помидоры, картофель, зерновые, молочные и т.д.), что затрудняет ее соблюдение. Диета SlimFast: основывается на замене еды коктейлями и батончиками, что дорого и сложно поддерживать. Диета Optavia: базируется на низкоуглеводных предварительно упакованных продуктах, которые сложно интегрировать в повседневный рацион.

Здоровый рацион: основа качественной жизни

Несмотря на популярность новых подходов, в частности лекарственных препаратов для похудения, таких как Оземпик, правильное питание остается краеугольным камнем здорового образа жизни. Соблюдение сбалансированной диеты помогает не только улучшить самочувствие, но и предотвратить многие хронические заболевания.

Главное – выбирать диету, которая подходит именно вам, учитывая ваши потребности, образ жизни и возможности. Только так вы сможете найти баланс между здоровьем и удовольствием от еды.