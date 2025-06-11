Как нут и фасоль меняют здоровье: неожиданные результаты исследования

Добавление всего лишь одной чашки бобовых в ежедневное меню может не только надолго подарить чувство сытости, но и положительно повлиять на состояние сердца и обмен веществ.

Новое исследование бобовых

К такому выводу пришли ученые из Технологического института Иллинойса: их свежее исследование демонстрирует, что регулярное потребление бобовых может стать легким и доступным шагом на пути к профилактике хронических заболеваний, пишет 24 Канал со ссылкой на Earth.

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Исследование было сосредоточено на двух популярных видах бобовых и их влиянии на людей с предиабетом – состоянием, что может предшествовать развитию сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Многие люди с предиабетом сталкиваются с нарушением жирового обмена в крови и хроническим системным воспалением, а это – важные факторы риска для сердца и сосудов,

– отметила докторантка Морган Смит.

В течение 12 недель 72 участника с предиабетом ежедневно получали одну чашку нута, черной фасоли или риса (контрольная группа). Анализы крови позволили оценить уровень холестерина, маркеры воспаления и показатели сахара до и после эксперимента.

Бобовые способны улучшить здоровье сердца и обмен веществ

Результаты оказались удивительными: у тех, кто ежедневно потреблял нут, уровень общего холестерина снизился с 200,4 до 185,8 мг/дл. У группы, евшей черную фасоль, значительно уменьшился уровень воспалительного маркера – интерлейкина-6. Примечательно, что ни один из видов бобовых не повлиял на уровень глюкозы, однако оба помогли скорректировать другие важные показатели здоровья.

Чечевица и нут имеют нежный, слегка ореховый вкус и плотную текстуру – они идеально подходят для супов, рагу, салатов или даже хумуса. Эти бобовые богаты растительным белком, клетчатку и минералы, такие как железо и магний, что помогают поддерживать пищеварение, контролировать аппетит и уровень сахара.

Черная фасоль – еще один замечательный вариант. Ее насыщенный вкус и кремовая текстура хорошо сочетаются с разнообразными блюдами. Кроме белка и клетчатки, этот вид содержит антоцианы – мощные антиоксиданты, которые борются с воспалением и окислительным стрессом.