Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Blood, было проведено учеными Института Фрэнсиса Крика в Великобритании, передает 24 Канал.

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Новое исследование донорства

Они анализировали образцы крови более 200 пожилых мужчин, которые сдавали кровь более 100 раз, и сравнивали их с группой, которая делала это менее 10 раз. Было выяснено, что у частых доноров чаще наблюдались мутации в гене DNMT3A.

Чтобы оценить значение таких изменений, были проведены эксперименты со стволовыми клетками крови, модифицированными на генетическом уровне.

Польза донорства

Под влиянием гормона эритропоэтина (ЭПО), который организм вырабатывает в ответ на потерю крови, клетки с мутацией DNMT3A начали быстрее делиться и восстанавливаться. Это свидетельствует об их повышенной адаптивности.

Стоит отметить, что некоторые мутации в стволовых клетках могут повышать риск развития лейкоза. Однако мутации, связанные с частым донорством, наоборот, способствуют восстановлению крови и подавляют рост потенциально опасных клеток. Таким образом, каждый акт донорства становится своеобразной тренировкой для кровеносной системы, стимулируя ее обновление и повышая эффективность.

Однако исследователи отмечают, что необходимо провести дополнительные исследования для подтверждения этих выводов. Нужно выяснить, распространяется ли положительный эффект донорства на женщин, представителей разного возраста и этнических групп.