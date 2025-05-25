Однако, по словам диетолога Ванданы Шет, даже небольшие изменения в ежедневном рационе способны существенно улучшить ситуацию. Подробнее рассказывает 24 Канал.
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Одним из полезных решений может стать добавление семян чиа – суперфуда, богатого клетчаткой, омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты. Исследования подтверждают, что регулярное потребление около 35 граммов чиа в день способствует снижению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП) и триглицеридов.
Чем полезны семена чиа для сердца
- Клетчатка: в двух ложках чиа содержится около 10 граммов клетчатки, из которых более 1,5 граммов – растворимая. Она помогает выводить избыточный холестерин из организма, связывая его в кишечнике.
- Омега-3: альфа-линоленовая кислота в составе чиа уменьшает уровень ЛПНП и действует как природное противовоспалительное средство.
- Антиоксиданты: полифенолы в семенах снижают уровень воспаления, которое часто сопровождает высокий холестерин.
К преимуществам чиа также относятся длительный срок хранения, экономичность (достаточно 1–2 ложек в день) и универсальность в приготовлении блюд.
Как добавлять чиа в рацион:
- в смузи, йогурт или овсянку;
- как ингредиент пудингов (замочите на ночь в растительном молоке);
- в выпечку или как посыпку для тостов;
- в салаты или блюда с фруктами и орехами.
Главное – постепенно вводить семена чиа в рацион и пить достаточно воды, ведь большое количество клетчатки требует надлежащего гидратационного баланса.
Что еще поможет снизить холестерин
Стоит также потреблять больше растительной пищи: овощи, бобовые, цельнозерновые продукты – надежная поддержка сосудов. Также важна физическая активность – не менее 150 минут в неделю. Достаточно даже прогулки или плавания. И конечно, слегка отказаться от курения: сигареты снижают уровень "хорошего" холестерина и повышают риск хронических болезней.