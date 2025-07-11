Какая популярная ягода поможет защитить мозг

Черника не только вкусная и универсальная, эта ягода действительно имеет ряд преимуществ для здоровья. Ее активно добавляют в смузи, салаты, овсянку или едят просто так. И это именно тот случай, когда вкусно означает полезно.

На самом деле чернику считают функциональной пищей, то есть она относится к продуктам, которые не только питательны для организма, но и имеют терапевтический эффект. Но больше всего ученых интересует ее влияние на мозг. Новое исследование по этому поводу опубликовали в журнале Nutrients, передает 24 Канал.

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В исследовании приняли участие люди с избыточным весом и легкими когнитивными нарушениями. В течение 12 недель они ежедневно употребляли порошок черники. В результате ученые отметили улучшение памяти и когнитивных функций у всех участников. Более того, ученые предположили, что регулярное потребление черники может снижать риск развития деменции.

Почему черника полезна для мозга

Ключевую роль в этом процессе играют антоцианы – природные антиоксиданты, придающие ягодам характерный темно-синий цвет. По словам диетолога Мэгги Мун, именно антоцианы помогают улучшить память, пространственное восприятие и уменьшить вероятность возрастных нарушений, в частности болезни Альцгеймера.

Это действительно важные данные, ведь по данным Nature Medicine, к 2060 году количество людей с деменцией в мире может почти удвоиться.

Какую чернику выбрать

Впрочем, как отметили исследователи, не вся черника – одинаково полезна. Если добавлять ее к сладкой выпечке (маффинов, пирогов и т.д.), польза может нивелироваться. Это подтвердило другое исследование, опубликованное в JAMA Neurology. В нем говорится, что избыток ультраобработанных продуктов негативно влияет на мозг, независимо от наличия полезных ингредиентов.