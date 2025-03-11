Аденоидный тип лица – это изменения внешности, связанные с длительным нарушением носового дыхания у детей. Это понятие включает не только внешние изменения, но и деформации лицевого скелета и мышечного каркаса, что может негативно влиять на функции организма, сообщает 24 Канал со ссылкой на NIH.

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Основные признаки аденоидного типа лица:

удлиненная форма лица;

постоянно открытый рот, сухость губ;

сглаженные носогубные складки;

высокое и узкое небо _COPY высокое и узкое небо;

нарушение прикуса – верхние зубы выступают вперед.

Причины возникновения аденоидного типа лица

Чаще всего такие изменения вызваны гипертрофией аденоидов – увеличением глоточной миндалины, которая перекрывает часть носоглотки. Это заставляет ребенка дышать ртом, ведь носовое дыхание становится затрудненным. Исследования показывают, что у многих детей с хроническими ЛОР-заболеваниями наблюдаются признаки аденоидного типа лица.

Чем это опасен аденоидный тип лица

Аденоидный тип лица – это не только эстетическая проблема, но и серьезный риск для здоровья:

Нарушение сна и апноэ. У ребенка может появляться храп или даже кратковременные остановки дыхания во время сна.

Проблемы с речью и слухом. Деформация челюсти и неба может затруднять произношение звуков. Воспаление носоглотки может привести к снижению слуха.

Снижение когнитивных функций. Нехватка кислорода из-за затрудненного дыхания ухудшает внимание и память.

Как распознать проблему

Родителям следует обратить внимание на следующие симптомы:

дыхание через рот даже в состоянии покоя;

частый насморк, простуды и воспаление ушей;

храп или шумное дыхание во время сна;

изменения формы лица.

Если такие признаки наблюдаются, необходимо обратиться к врачу. Специалист проведет диагностику, в частности осмотр, эндоскопию носоглотки или рентгеновское исследование.

Методы лечения

Подход к лечению зависит от степени увеличения аденоидов:

Консервативное лечение. При незначительном увеличении аденоидов назначают медикаментозную терапию. Хирургическое вмешательство. В случае значительного нарушения дыхания может потребоваться операция. Она помогает предотвратить дальнейшие изменения в структуре лица и улучшить качество жизни ребенка.

Чтобы уменьшить риск развития аденоидного типа лица, важно:

вовремя лечить респираторные заболевания;

обращать внимание на проблемы с дыханием;

укреплять иммунитет ребенка с помощью сбалансированного питания и физической активности.

Эти меры помогут снизить вероятность возникновения серьезных проблем со здоровьем.