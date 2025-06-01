Обычно это не представляет опасности и проходит без лечения. Но иногда регулярные подергивания могут быть сигналом о проблемах с глазами, нервной системой или даже серьезные болезни. 24 Канал со ссылкой на WebMD рассказывает об основных факторах, вызывающих подобные сокращения мышц.
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Причины подергивания мышц
- Дефицит электролитов – недостаток калия, магния или кальция нарушает работу мышц, что приводит к судорогам.
- Обезвоживание – недостаточное количество жидкости также влияет на мышечный тонус.
- Стресс – распространенный триггер, что влияет не только на настроение, но и на тело.
- Избыток кофеина – избыток кофе или энергетиков может спровоцировать дрожь.
- Недосыпание и переутомление – хроническая усталость вызывает слабость и спазмы.
- Малая физическая активность – Нетренированные мышцы быстро устают.
- Побочные действия лекарств – некоторые препараты (в частности диуретики, антидепрессанты) снижают уровень электролитов или влияют на нервную проводимость.
- Проблемы с почками – часто сопровождаются судорогами мышц.
- Боковой амиотрофический склероз – редкая, но серьезная причина мышечного дерганья.
- Зажатие спинномозгового нерва – нарушение иннервации вызывает неконтролируемые движения.
- Нейропатия – поражение нервов из-за болезни, инфекции или токсического воздействия.
- Синдром Исаака – редкое состояние, при котором нервы постоянно стимулируют мышцы, даже без сигнала из мозга.
Важно, что. Если подергивание не проходит несколько дней подряд, сопровождается болью или другими симптомами – стоит обратиться к врачу.