Как распознать воспаление легких
Последние несколько лет слово "пневмония" начало звучать слишком часто, особенно в контексте коронавирусной инфекции. Однако пневмонию могут вызвать не только этот вирус, но и другие микроорганизмы.
Бактерии, такие как Streptococcus pneumoniae, являются самой распространенной причиной бактериальной пневмонии. Также грибковые инфекции, которые можно подхватить через почву или птичий помет, часто поражают людей с пониженным иммунитетом, сообщает 24 Канал со ссылкой на NHS.
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Независимо от причины, пневмония является воспалительным процессом в тканях одного или обоих легких. Это приводит к тому, что альвеолы (воздушные мешочки) легких наполняются жидкостью или гноем. Из-за этого больному становится трудно дышать, возникает кашель, а температура тела повышается.
В некоторых случаях пневмония может протекать легко и даже не требовать строгого постельного режима. Например, при атипичной пневмонии, вызванной Mycoplasma pneumoniae. Однако это вовсе не означает, что можно игнорировать болезнь.
Даже если пневмония лечится дома с помощью антибиотиков (в случае бактериальной инфекции), отдыха и обильного питья, без квалифицированного врача не обойтись. Медик подберет подходящие препараты, проследит за динамикой симптомов и примет меры, если улучшения не будет.
Как распознать пневмонию
Чтобы помочь вам распознать заболевание, мы создали чеклист с перечнем симптомов пневмонии и ситуаций, требующих немедленной консультации врача. Обратите внимание, что пневмония может проявляться не всеми приведенными симптомами, а их выраженность варьируется от легкой до тяжелой.
Общие симптомы пневмонии:
- Боль в груди, усиливающаяся при дыхании или кашле.
- Затрудненное дыхание, ощущение нехватки воздуха, одышка даже при минимальной активности.
- Лихорадка, сильное потоотделение, озноб.
- Кашель – может быть сухим, с мокротой или кровянистыми выделениями.
- Высокая температура тела.
- Общее ощущение слабости и недомогания.
- Потеря аппетита.
Частые симптомы:
- Сильная усталость.
- Дезориентация и спутанность сознания, особенно у пожилых пациентов.
- Головная боль в голове.
- Боль в мышцах и суставах.
- Тошнота.
- Хрипы во время дыхания.
Когда необходимо срочно обратиться к врачу:
- Температура тела превышает 39 градусов по Цельсию.
- Затрудненное дыхание.
- Интенсивная боль в груди.
- Постоянный кашель, особенно с гнойными выделениями.
Для кого пневмония наиболее опасна
Пневмония может поразить любого, но особенно опасна для таких групп людей:
- Пожилых людей старше 65 лет.
- Младенцев и детей до 2 лет.
- Людей с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом.
- Пациентов, которые проходят химиотерапию или принимают препараты, подавляющие иммунную систему.
Для указанных групп важно не откладывать визит к врачу при появлении первых тревожных симптомов. Своевременное лечение может предотвратить серьезные осложнения.
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