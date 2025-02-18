Как распознать воспаление легких

Последние несколько лет слово "пневмония" начало звучать слишком часто, особенно в контексте коронавирусной инфекции. Однако пневмонию могут вызвать не только этот вирус, но и другие микроорганизмы.

Бактерии, такие как Streptococcus pneumoniae, являются самой распространенной причиной бактериальной пневмонии. Также грибковые инфекции, которые можно подхватить через почву или птичий помет, часто поражают людей с пониженным иммунитетом, сообщает 24 Канал со ссылкой на NHS.

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Независимо от причины, пневмония является воспалительным процессом в тканях одного или обоих легких. Это приводит к тому, что альвеолы (воздушные мешочки) легких наполняются жидкостью или гноем. Из-за этого больному становится трудно дышать, возникает кашель, а температура тела повышается.

В некоторых случаях пневмония может протекать легко и даже не требовать строгого постельного режима. Например, при атипичной пневмонии, вызванной Mycoplasma pneumoniae. Однако это вовсе не означает, что можно игнорировать болезнь.

Даже если пневмония лечится дома с помощью антибиотиков (в случае бактериальной инфекции), отдыха и обильного питья, без квалифицированного врача не обойтись. Медик подберет подходящие препараты, проследит за динамикой симптомов и примет меры, если улучшения не будет.

Как распознать пневмонию

Чтобы помочь вам распознать заболевание, мы создали чеклист с перечнем симптомов пневмонии и ситуаций, требующих немедленной консультации врача. Обратите внимание, что пневмония может проявляться не всеми приведенными симптомами, а их выраженность варьируется от легкой до тяжелой.

Общие симптомы пневмонии:

Боль в груди, усиливающаяся при дыхании или кашле.

Затрудненное дыхание, ощущение нехватки воздуха, одышка даже при минимальной активности.

Лихорадка, сильное потоотделение, озноб.

Кашель – может быть сухим, с мокротой или кровянистыми выделениями.

Высокая температура тела.

Общее ощущение слабости и недомогания.

Потеря аппетита.

Частые симптомы:

Сильная усталость.

Дезориентация и спутанность сознания, особенно у пожилых пациентов.

Головная боль в голове.

Боль в мышцах и суставах.

Тошнота.

Хрипы во время дыхания.

Когда необходимо срочно обратиться к врачу:

Температура тела превышает 39 градусов по Цельсию.

Затрудненное дыхание.

Интенсивная боль в груди.

Постоянный кашель, особенно с гнойными выделениями.

Для кого пневмония наиболее опасна

Пневмония может поразить любого, но особенно опасна для таких групп людей:

Пожилых людей старше 65 лет.

Младенцев и детей до 2 лет.

Людей с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом.

Пациентов, которые проходят химиотерапию или принимают препараты, подавляющие иммунную систему.

Для указанных групп важно не откладывать визит к врачу при появлении первых тревожных симптомов. Своевременное лечение может предотвратить серьезные осложнения.