Естественность и безопасность: тренды пластической хирургии в 2025 году

В 2025 году пластическая хирургия продолжает меняться и адаптироваться к запросам пациентов. Все больше людей ценят естественность, инновации и безопасный подход к изменениям во внешности.

По данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), в 2023 году количество косметических процедур в мире выросло на 19,6%, причем наибольший рост наблюдался в малоинвазивных вмешательствах, таких как инъекции и липомоделирование. Это подтверждает, что пациенты все больше стремятся получить гармоничный результат с минимальным риском.

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Известный специалист по реконструктивной и эстетической хирургии Дмитрий Слоссер рассказал 24 Каналу об общих тенденциях рынка и операциях, которые, по его мнению, будут самыми популярными в этом году.

Стремление к естественности

Основной тренд, который остается неизменным – желание сохранить индивидуальность. Пациенты все чаще выбирают процедуры, результаты которых выглядят максимально естественно избегая "искусственности" и чрезмерных изменений.

Дмитрий Слоссер "Пластическая хирургия все больше сосредотачивается на подчеркивании естественной красоты, а не на радикальной трансформации."

Еще одна заметная тенденция – переход к меньшим грудным имплантам. Пациентки все чаще предпочитают эстетику, которая гармонично вписывается в их фигуру.

Популярность малоинвазивных процедур

Малоинвазивные методы, такие как эндоскопическая подтяжка лица, становятся чрезвычайно популярными благодаря минимальному вмешательству и быстрому восстановлению. Пациенты ценят возможность получить качественный результат с меньшими рисками и без необходимости длительной реабилитации.

Липомоделирование и липофилинг

Процедуры, использующие собственный жир пациента для коррекции контуров тела и лица. Липомоделирование обеспечивает естественный результат и минимизирует риски, связанные с введением посторонних материалов.

Дмитрий Слоссер "В прошлом году ощутили значительный спрос на липомоделирование. Поскольку такой подход позволяет использовать собственный жир и не применять никаких дополнительных компонентов."

Ринопластика – одна из самых популярных операций

Коррекция формы носа остается среди самых популярных процедур, особенно среди молодежи. Современные подходы позволяют сделать результаты максимально точными, учитывая эстетические и функциональные потребности пациентов.

Комплексный подход к омоложению

Омоложение больше не ограничивается одной процедурой. Пациенты все чаще выбирают комбинацию методик – от подтяжки лица до инъекционных процедур. Такой комплексный подход позволяет достичь гармоничного и естественного результата.

Мужчины на пути к изменениям

Заметным трендом последних лет является рост количества мужчин, которые обращаются к пластическим хирургам. Количество процедур, которые они выбирают растет. Это обусловлено изменением социальных норм и повышением внимания к внешности.

Дмитрий Слоссер "Мужчины все больше заботятся о своем внешнем виде. В разговоре я узнаю, что они стремятся выглядеть моложе и привлекательнее."

Все эти тенденции свидетельствуют о глобальных изменениях в подходах к пластической хирургии. Пациенты ожидают не только эстетического результата, но и безопасности, гармоничности и персонализированного подхода. В 2025 году пластическая хирургия продолжит интегрировать инновационные решения ориентируясь на запросы современного общества.

