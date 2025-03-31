Можно ли пить холодную воду при высокой температуре
- Важно пить много жидкости при высокой температуре тела, чтобы избежать обезвоживания; рекомендуется выпивать 6 – 8 чашек жидкости в день.
- Сбивать температуру лекарствами стоит только при сильном дискомфорте; альтернативные методы включают легкую одежду, прохладную ванну и компрессы.
- Спортивные напитки не рекомендуются из-за кофеина; в случае очень высокой температуры врач может посоветовать растворы для регидратации.
Когда у человека повышенная температура тела, важно пить большое количество жидкости, независимо от его температуры. Это помогает избежать обезвоживания.
Почему надо пить воду
Высокая температура тела усиливает потоотделение, что приводит к потере жидкости. Чтобы предотвратить обезвоживание, необходимо пить достаточно воды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.
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Ориентироваться можно по мочеиспусканию: нужно ходить в туалет примерно каждые 6 часов. Рекомендуется выпивать не менее 6 – 8 чашек объемом по 240 мл жидкостей, чтобы моча оставалась светло-желтой или прозрачной.
Подойдут такие напитки, как вода, чай или бульоны, но спортивные напитки не рекомендуются из-за содержания кофеина в некоторых из них. Если температура тела очень высокая, врач может посоветовать принимать растворы для регидратации, которые содержат оптимальное соотношение воды, солей и сахара для восстановления запасов жидкости в организме.
Как сбить температуру без лекарств
Для облегчения состояния во время лихорадки рекомендуется носить легкую одежду, поддерживать прохладную температуру в помещении и накрываться легким покрывалом или простыней.
Чтобы уменьшить жар, можно принять теплую ванну, приложить ко лбу или затылку завернутый в полотенце пакет со льдом или смоченное в прохладной воде полотенце.
Когда надо пить лекарства
Считается, что высокая температура играет важную роль в борьбе с инфекцией. Иммунные реакции усиливаются, и организм быстрее может наваливаться на патогены.
Поэтому сбивать не стоит, пока она не причиняет сильного дискомфорта. Лучше ориентироваться на самочувствие, а не на цифры – если очень плохо, ждать заветные 38,5 градусов по Цельсию и выпить ибупрофен или парацетамол.
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