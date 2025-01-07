Пациент, который превысил 65-летний возрастной порог и страдал от сопутствующих заболеваний, попал в больницу после контакта с домашними и дикими птицами, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о погибшем

Представители здравоохранения штата Луизиана сообщили, что в результате расследования не выявлено других случаев заражения, связанных с этим случаем.

Эксперты в области гриппа предостерегают, что вирус H5N1 может проявляться и в дальнейшем, поскольку он продолжает распространяться. Пациент из Луизианы был инфицирован вариантом вируса D1.1, который активно циркулирует среди диких птиц и домашней птицы, и не является тем самым штаммом, что проявляется у крупного рогатого скота.

Насколько опасен птичий грипп

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 года в мире зафиксировано около 900 случаев заражения птичьим гриппом у людей, из которых примерно половина закончилась смертью.

Это указывает на высокий уровень летальности вируса, однако эксперты считают, что данные могут быть неполными. Легкие случаи, вероятно, остаются без внимания, поскольку он не требует госпитализации и внимания врачей.

Исследователи отмечают, что даже если реальный уровень смертности ниже в 10 раз – примерно 5% – это все еще серьезное заболевание. Например, смертность от предыдущего штамма COVID-19 составляла около 2,6%.