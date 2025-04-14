Орган пересадили 53-летней жительнице Алабамы Товани Луне 25 ноября 2024 года. В течение 130 дней почка успешно работала, установив новый рекорд. Об этом сообщили в медицинском центре NYU Langone Health, передает 24 Канал.

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История пациентки

Ранее Луни пожертвовала одну из своих почек матери, после чего единственная оставленная у нее почка отказала. В течение девяти лет женщина была вынуждена зависеть от диализа, пока не стала одной из двух участниц эксперимента по пересадке органов с генетическими модификациями.

Благодаря препаратам для подавления иммунного ответа трансплантат смог прижиться, и Луни чувствовала себя хорошо. Ее даже выписали домой в феврале. Однако 31 марта начались проблемы: затрудненное мочеиспускание и повышенный уровень креатинина в крови – сигнал о возможной дисфункции почки. Врачи сначала предположили обезвоживание, но уже на следующий день показатели креатинина выросли вдвое.

Новый вызов для трансплантологов

Директор Института трансплантологии Лангона Роберт Монтгомери отметил, что причины такого резкого сбоя еще исследуются. Он уточнил, что отказ почки мог быть связан с уменьшением дозы иммуносупрессантов, которое было сделано для лечения инфекции, не связанной с трансплантатом.

Чтобы не усиливать подавление иммунной системы, медики приняли решение удалить почку и вернуть пациентку на диализ. Это сохраняет для нее возможность будущих пересадок, если технологии продолжат развиваться, объяснил Монтгомери.

"Это стало неожиданностью. Мы успешно преодолели начальные стадии отторжения, но столкнулись с новой проблемой", – признался он.

Сама пациентка считает эксперимент полезным, даже если его результат нельзя назвать полностью успешным.

Я бесконечно благодарна за возможность принять участие в этом исследовании. Эти 130 дней стали для меня временем, когда я, впервые с 2016 года, могла радоваться жизни с близкими, не думая о диализе. Пусть все пошло не так, как мы надеялись, но мой опыт дал важные данные науке, которые помогут другим в борьбе с заболеваниями почек,

– рассказала Тована Луни.

Между тем специалисты рассматривают это событие как серьезный вызов для отрасли ксенотрансплантации, которая развивается и дает надежду тысячам людей. Теперь внимание приковано к другому пациенту – 66-летнему Тиму Эндрюсу, которому пересадили модифицированную свиную почку с дополнительными генетическими изменениями 25 января. Несмотря на выписку, он уже несколько раз попадал в больницу из-за осложнений.