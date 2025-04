Кофеиновая передозировка: что делать когда плохо после кофе

Вам просто нужно было взбодриться с утра, но что-то пошло не так. Ваше веко дергается, руки трясутся, сердце стучит как бешеное, появилось необъяснимое чувство тревоги, а мысли хаотично скачут и путаются. Похоже, у вас передозировка, к счастью, это всего лишь кофеин.

Чрезмерное потребление кофе – это то, что помогает вам выжить в этом стремительном ритме. Но что же теперь, когда вы перебрали с этим напитком. Об этом рассказали эксперты UW Medicine and the University of Washington, передает 24 Канал.

Сколько кофеина – это слишком много

Каждый организм по-разному метаболизирует кофеин. Это зависит от ваших генов, возраста, веса, толерантности и работы печени.

Большинство людей потребляет примерно от 1.5 до 2 чашек кофе в день,

– рассказывает доктор Бейксин Джули Хэ, кардиолог-электрофизиолог из Института сердца UW Medicine.

Хотя это меньше рекомендуемой максимальной дневной нормы потребления кофеина в 400 мг (что соответствует около 4 чашкам кофе), все равно это довольно много, по словам многих экспертов. И помните, что одна чашка – это 250 мл.

Также стоит помнить, что максимальная доза кофеина касается только взрослых. Поскольку дети весят меньше, они более уязвимы к воздействию кофеина.

Трудно определить точное количество кофеина в кофе, ведь это зависит от происхождения зерен, вкуса, обжарки, помола, температуры воды, времени заваривания и многих других факторов. Однако обычно чашка заваренного кофе содержит от 65 до 120 миллиграммов кофеина, а эспрессо – от 30 до 50 миллиграммов.

Как отмечалось ранее, толерантность к кофеину зависит от индивидуальных реакций вашего организма. Нет универсальной дозы кофеина, которая была бы "вредной" для всех – все зависит от вашей личной границы, после которой организм начинает беситься.

И, конечно же, не только кофе может поднять ваш уровень кофеина выше нормы. Кофеин часто содержится в:

чае;

чае; батончиках для перекуса;

газированных напитках;

энергетиках

безрецептурных или рецептурных лекарствах.

Симптомы передозировки кофеином

Кофеин является стимулятором. Именно поэтому он помогает вам проснуться утром.

"Симптомы избытка кофеина охватывают беспокойство, тремор, учащенное или нерегулярное сердцебиение, головная боль, раздражительность и бессонница", – объясняет доктор Хе.

Хорошая новость: большинство из этих симптомов, хотя и неприятные, не угрожают вашей жизни.

Как кофеин влияет на сердце

Кофеин стимулирует сердцебиение и временно повышает артериальное давление. Для большинства людей это не проблема. Однако у людей с заболеваниями сердца избыток кофеина может вызвать учащенное и нерегулярное сердцебиение, что может привести к внезапной остановке сердца.

Если вы чувствуете нерегулярное сердцебиение, головокружение или слабость, нужно как можно быстрее обратиться к врачу. Головокружение может свидетельствовать о том, что ваш организм не поставляет достаточно крови к мозгу.

И обязательно обсудите свою норму потребления кофеина с врачом, если у вас есть аритмия или склонность к сердечным приступам, ведь кофеин может спровоцировать эти состояния.

Кофеин и тревожность

Стимуляционный эффект кофеина на нервную систему – это причина возникновения тремора. Но если вы склонны к тревожности, это состояние может еще больше усилить ваше беспокойство. А учащенное или нерегулярное сердцебиение могут дополнительно подлить масла в огонь.

Как чувствовать себя лучше, если выпили много кофе

Как и с похмельем, придется подождать, пока действие избытка кофеина пройдет – обычно это длится от 4 до 6 часов.

Но пока вы ждете (и нервничаете), вот несколько советов, которые могут помочь:

Не потребляйте больше кофеина. Не пейте напитки и ешьте еду, которая содержит кофеин. Пейте много воды. Кофеин является диуретиком (мочегонным), поэтому вам нужно пить больше воды, чтобы компенсировать потери жидкости. Дегидратация только усложнит ситуацию. Восстановите электролиты. Если вас тошнит или у вас диарея, вы теряете не только воду, но и электролиты. Можно выпить раствор для восстановления электролитов Прогулка. Если у вас много энергии, прогуляйтесь. Но если заметите необычное сердцебиение – немедленно остановитесь. Глубокое дыхание. Если вы чувствуете тревогу, быстрое неглубокое дыхание может только усилить ее. Старайтесь дышать медленно и глубоко, чтобы вернуть дыхание в норму и уменьшить тревогу.

И, как в большинстве вещей в нашей жизни, ключ к потреблению кофеина – умеренность. Тогда вам больше не придется испытывать эти неприятные симптомы.