Необычные симптомы и страшный диагноз: во Львове спасли ребенка, у которого опухоль сместила сердце

Врачи во Львове провели уникальную операцию и спасли жизнь 3-месячной девочки из Ровно. Из-за врожденной опухоли сердце младенца было полностью смещено в правую сторону грудной клетки, а состояние стремительно ухудшалось.

Необычные симптомы и шокирующий диагноз

У Первом медобъединении Львова сообщили детали диагноза и спасения девушки, рассказывает 24 Канал. отметили: если бы ребенка не доставили во Львов вовремя, шансов выжить у нее почти не оставалось.

Смотрите также Опухоль проросла аж в сердце: во Львове провели уникальную операцию

Родители маленькой Варвары заметили, что она издает необычные звуки, когда лежит на животе. Врачи предположили, что это связано со слабыми мышцами грудной клетки, и порекомендовали лечебную физкультуру.

Но со временем стало понятно, что проблема гораздо серьезнее: девочка начала дышать только животиком, а во время волнения у нее сидел носогубный треугольник.

Как оказалось, то кряхтение – это была одышка. И теми стонами она все время просила о помощи, но мы это не сразу поняли,

– рассказала мама девочки.

Проведенные обследования показали, что у ребенка врожденная опухоль нижней части левого легкого. Она настолько давила на дыхательные органы и сердце, что последнее сместилось в правую сторону.

Опухоль сместила сердце девочки / Фото Первого медобъединения Львова

Критическое состояние и срочная операция

Когда медики установили диагноз, Варвара уже находилась в третьей, тяжелой стадии дыхательной недостаточности. Ее сердце билось с частотой 200 ударов в минуту, хотя для младенцев нормой является 120-140. Девочка буквально угасала на глазах.

Врачи ривненской больницы немедленно направили малышку в Детскую больницу Святого Николая во Львове.

"Если бы ровенские врачи не отправили ее к нам сразу, она бы до утра не дожила. Варвара прибыла в критическом состоянии – почти не дышала. Поэтому нашим анестезиологам было очень сложно провести наркоз", – рассказывает Александр Калинчук, медицинский директор больницы.

Родители Варвары и врачи Детской больницы Святого Николая / Фото Первого медобъединения Львова

Как прошла операция

Команда врачей провела сложное хирургическое вмешательство. Удалить опухоль было непросто – ее размер достигал целой ладони, что является критически большим для крошечного детского тела.

Врачам удалось удалить гигантскую опухоль из крошечного тела / Фото Первого медобъединения Львова

Несмотря на все трудности, операция прошла успешно. Медики удалили опухоль вместе с пораженной частью легкого, и сердце ребенка вернулось на свое место.

Мленкька Варвара получила второй шанс на жизнь / Фото Первого медобъединения Львова

Состояние девочки сейчас

Сейчас маленькая Варвара чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции. Единственное ограничение, с которым ей придется жить, – невозможность заниматься профессиональным спортом. и отмечают, что "это мелочь по сравнению с тем, что она получила второй шанс на жизнь".